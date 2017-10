Kołobrzeg: bp Zadarko poświęcił tablicę informacyjną o św. Janie Pawle II

Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko poświęcił 16 października wieczorem tablicę informacyjną o św. Janie Pawle II – patronie nowo powołanej Alei w Kołobrzegu (do tej pory ulica Walki Młodych). Tablica umieszczona jest na skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Alei św. Jana Pawła II, a jej inicjatorem i fundatorem jest Kołobrzeskie Duszpasterstwo Ludzi Morza.

Wydarzenie rozpoczęło się odśpiewaniem „Barki”, prowadził je kpt. Wojciech Podborączyński, który powiedział, że ta tablica ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest miejscem składania kwiatów czy stawiania zniczy. Na tej tablicy znajdują się, nota biograficzna oraz informacje dotyczące związku Jana Pawła II z Kołobrzegiem, fragment homilii wygłoszonej w Koszalinie i akt nadania Honorowego Obywatela Kołobrzegu – Janowi Pawłowi II oraz zdjęcia z 1975 r. Na dole tablicy znajdują się loga kołobrzeskich firm morskich.

Kapitan przypomniał, że tablica religijnego kultu jest umieszczona na murze konkatedry, w miejscu, w którym w 1975 r. stał ołtarz, a przy nim Karol Wojtyła, ówczesny abp metropolita krakowski przewodniczył koncelebrowanej Mszy św., w czasie której kazanie wygłosił kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski.

Bp Zadarko wspomniał, że papież Polak planował wizytę duszpasterską w Kołobrzegu, jednak ostatecznie był blisko, bo w Koszalinie. Rok 1991 był czasem nowej rzeczywistości Polski – mówił duszpasterz, „dlatego myśli papieża o Polsce, Europie wiązały się z tym, żeby słowom przywracać ich rzeczywiste znaczenie, żeby odkłamywać historię” – podkreślił biskup, przypominając, że Kołobrzeg od tysięcznego roku był ewidentnym znakiem przynależenia do terenu Polski Piastów. Od 1945 r. znowu był powrót do tego, aby historię zmienić. Dlatego w 1975 r. Karol Wojtyła, późniejszy papież, przybył do tego miasta właśnie po to, aby na nowo przywracać znaczenie prawdziwej historii tego miejsca.

„Ponieważ Jan Paweł II jest jednym z trzech Honorowych Obywateli Kołobrzegu, mam nadzieje, że będzie przemawiał do nas jeszcze mocniej, życzę wszystkim, którzy będą przechodzili obok tego miejsca – otwartości serca na całe Jego nauczanie” – powiedział biskup. Dodał, że dziś powinniśmy znowu sięgać po homilie, które wygłaszał i dostrzec naukę aktualną także w dzisiejszych czasach. Według kapłana – nauka Jana Pawła II zeszła jakby na drugi plan, a przebiły się fenomeny takie jak, m.in. kremówki, wspomnienia czy filmy z pielgrzymek. Natomiast homilie, wskazania, nauki, niezwykle cenne podpowiedzi i sugestie zostały gdzieś z boku – zaznaczył bp Zadarko.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. kołobrzescy kapłani, ks. dr Jerzy Chęciński – proboszcz bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP, ks. prałat Józef Słomski – długoletni proboszcz kołobrzeskiej konkatedry, obecnie rezydent, uczniowie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy oraz dyr. szkoły Lech Pieczyński, parlamentarzyści i mieszkańcy miasta.

Od momentu dzisiejszej uroczystości, na prośbę kpt. Wojciecha Podborączyńskiego, bp Zadarko będzie pełnił funkcję kapelana Kołobrzeskiego Duszpasterstwa Ludzi Morza.