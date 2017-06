Kombornia: intronizacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia

Do kościoła parafialnego w Komborni został uroczyście wprowadzony obraz Matki Bożej Pocieszenia, który przed tygodniem koronował abp Adam Szal. Dzisiejszej uroczystości przewodniczył abp senior Józef Michalik. – Niech z Komborni idzie w świat umiłowanie Matki Najświętszej – zachęcał w kazaniu emerytowany metropolita przemyski.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia został koronowany w minioną niedzielę 11 czerwca w Miejscu Piastowym. Tego dnia metropolita przemyski abp Adam Szal koronował również figurę Matki Bożej Fatimskiej z tamtejszego sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza.

Przez tydzień obraz Matki Bożej Pocieszenia znajdował się u sióstr służebniczek w Starej Wsi. Uroczysta intronizacja, czyli ponowne wprowadzenie obrazu miało miejsce 18 czerwca. Przed rozpoczęciem Mszy św. obraz został umieszczony w głównym ołtarzu kościoła, gdzie znajdował się przed koronacją. Tej uroczystości przewodniczył abp Józef Michalik.

– Całym sercem zachęcam, żebyście jako maryjna parafia podejmowali dodatkowy trud pogłębiania wiary. Niech królowanie Maryi rozpocznie się w nowy sposób w każdej rodzinie. Żeby z Komborni w świat szli nie tylko wybitni profesorowie, ale żeby szło w świat umiłowanie Matki Najświętszej, która gotowa jest pocieszać w każdym utrapieniu i wypraszać drogi wierności Bogu niezależnie od trudności – powiedział.

– Pan Bóg przez to wydarzenie wskaże nową drogę ku życiu „nowemu, piękniejszemu i odważniejszemu wobec wszystkich trudności, z którymi każdy z nas musi się spotkać” – dodał hierarcha.

Kaznodzieja starał się także odpowiedzieć na pytanie, co oznacza dzisiaj być człowiekiem wierzącym?

– Wierzyć dzisiaj w Jezusa Chrystusa to – tak jak od wieków – przyjąć Ewangelię, przyjąć, że to, co mówił Jezus, to co czynił, to czego dokonał jest ważne i dokonało się ze względu na mnie, na moich najbliższych, żebym był zbawiony – tłumaczył.

Abp Michalik stwierdził, że jedną z najbardziej niebezpiecznych metod walki z religią jest relatywizm moralny. – Znawcy psychologii człowieka odkryli, że człowiek będzie żył tak, jak wierzy, jaką ideę uznaje. Jeśli uznaje religię, wtedy się liczy z sumieniem. Trzeba wmówić człowiekowi, że sumienia nie ma, że nie ma Boga, że życie się nie liczy – przestrzegał.

Jak zaznaczył, każdy człowiek ma naturalną intuicję czynienia dobra i unikania zła, która wynika ze „złotej reguły dziesięciu przykazań, która jest wpisana w serce”. – Dzisiaj próbuje się wmówić, że nowe ideologie przyniosą wolność człowiekowi – stwierdził kaznodzieja.

Emerytowany metropolita przemyski podkreślił, że „wielką sprawą jest, żebyśmy w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszym narodzie przywrócili codzienną, wspólną modlitwę w rodzinie”.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Komborni przedstawiający Koronację Matki Najświętszej został namalowany na płótnie przed 1624 r. Historia podaje, że w czasie oktawy Bożego Ciała miał miejsce najazd tatarski. Tatarzy splądrowali także kościół. Ówczesny proboszcz ks. Sebastian Krauzowicz uciekając zabrał ze sobą także obraz Matki Bożej. Po powrocie na właściwe miejsce obraz cieszył się niezwykłą czcią wiernych, czego materialnym dowodem było kilkakrotne ozdabianie go sukienkami, liczne wota, a nawet częściowe przemalowania obrazu. W czasie jego konserwacji w latach 1969–1970 usunięto przemalowania, przywracając obrazowi dawny wygląd.