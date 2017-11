Koncert „Memento Vitae” na Cmentarzu Rakowickim

1 listopada na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbył się wyjątkowy koncert. Wydarzenie pod hasłem „Memento Vitae – koncertu bez bisów i oklasków” przypomniało przybyłym różnice między uroczystością Wszystkich Świętych, a Dniem Zadusznym.

Koncert, który już po raz trzeci odbył się na najstarszej krakowskiej nekropolii, został zorganizowany przez Bibliotekę Polskiej Piosenki we współpracy z Zarządem Cmentarzy Komunalnych stolicy Małopolski.

„Wszystkich Świętych to jedno z najradośniejszych świąt kościelnych, a wydaje się, że mało kto o tym pamięta i dostrzega różnice między tą uroczystością, a Dniem Zadusznym. Chcieliśmy podkreślić, że w tym dniu trzeba cieszyć się orędownictwem świętych w niebie, a co wyrazi to lepiej niż muzyka, oczywiście stonowana i dobrze dobrana do miejsca wykonania” – wyjaśnił Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki.

To właśnie on wcielił się w rolę narratora koncertu. Publiczność zachwycali natomiast głosem Grażyna Łobaszewska, Mirosław Czyżykiewicz, Karolina Leszko oraz Marcin Jajkiewicz, którym towarzyszył zespół instrumentalny.

W repertuarze wydarzenia znalazły się polskie piosenki o treści skłaniającej do przemyśleń na temat życia. Zebrani usłyszeli m.in. „Cud niepamięci”, „Nad rzeką marzeń” czy „Czas nas uczy pogody”.

Organizatorzy chcieli również skłonić uczestników koncertu do refleksji nad własnym życiem – dlatego przygotowali specjalną księgę. „Każdy mógł do niej wpisać swoje marzenia, życiowe plany, ale także przeprosić czy też wyrazić komuś wdzięczność. Chcemy, by rzeczywiście był to moment przemiany czy podjęcia konkretnych działań w życiu” – dodał Domański.

Pani Ewa z Krakowa przyznała, że koncert na cmentarzu wydawał się jej początkowo dziwnym pomysłem. „Jednak treść utworów i rozważania, które je uzupełniały, zbudowały niesamowitą atmosferę refleksji i zamyślenia. To wyjątkowe zakończenie tego dnia – spotkania z bliskimi, którzy już odeszli i pochylenia się z radością nad swoim życiem oraz świadomością tego, że są święci, którzy za nami orędują do Boga” – oceniła.

Cmentarz Rakowicki jest najstarszą, obok Starego Cmentarza Podgórskiego, nekropolią Krakowa. Otwarty został w 1803 r. Spoczywa na nim wielu znanych Polaków, m.in. Jan Matejko, Marek Grechuta, Lucjan Rydel, Jerzy Bińczycki, Wisława Szymborska czy Helena Modrzejewska.