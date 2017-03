Konferencja: „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”

Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje konferencję „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Jest to pierwsza tego typu konferencja w historii muzealnictwa polskiego i kościelnego.

Konferencja – która odbędzie się w dniach 18 – 20 października 2017 r. – adresowana jest do pracowników muzeów kościelnych i państwowych, badaczy-muzealników, kulturoznawców i historyków sztuki. Organizatorzy zapraszają do dyskusji nad funkcją muzeów kościelnych w zmieniającej się rzeczywistości. Co zrobić, aby muzea nie były „składnicami”, ale stały się miejscem świadomości, dyskusji, polemiki na tematy społecznych przeobrażeń. Jak przeobrazić nasze muzea, nie zatracając ich charakteru, by przyciągnąć widzów współczesnych i przyszłych. Jak poszerzać krąg zwiedzających. Jak poznawać ich potrzeby i oczekiwania. Jak wprowadzić zmiany metodologiczno-organizacyjne, by muzea odegrały większą rolę edukacyjną w społeczeństwie? Jak wykorzystywać w muzeach nowoczesne technologie – w ekspozycji, promocji, edukacji, w inwentaryzacji, jak i dokumentacji. Jak pozyskać i wdrożyć fundusze europejskie w muzeach? To niektóre z pytań, które stają przed uczestnikami konferencji.

Konferencja odbędzie się w Mszczonowie (koło Grójca), w dniach 18 – 20 października 2017 r. (środa – piątek) Cele konferencji:

1. Podjęcie współpracy z muzeami państwowymi, integracja osób pracujących w jednej branży.

2. Wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusja nad wspólnymi zadaniami i projektami.

3. Poszukiwanie kierunków współpracy i rozwoju muzeów oraz sposobów rozwiązywania problemów finansowania placówek.

4. Udostępnianie, eksponowanie, przechowywanie, konserwowanie i opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych.

5. Prezentacja muzeów kościelnych.

Zgłoszenia wraz z podanym tematem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy nadsyłać do 30 kwietnia 2017 na adres: RPasieczny@nimoz.pl.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tematów wystąpień, referatów i prezentacji.