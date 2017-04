Konferencja o koncepcji państwa w nauczaniu Benedykta XVI

Z okazji 90. urodzin Benedykta XVI w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbędzie się 19 kwietnia br. konferencja naukowa poświęcona koncepcji państwa w nauczaniu papieża-seniora. Gościem spotkania, współorganizowanego przez watykańską Fundację Josepha Ratzingera, KEP i Sejm RP, będzie prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller.

„Koncepcja państwa to temat ważny i bardzo aktualny” – podkreślił wicemarszałek sejmu Ryszard Terlecki. Jego zdaniem dzieła Benedykta XVI inspirują do modelu współdziałania Kościoła i państwa nie tylko w kwestiach społecznych i politycznych, ale też gdy chodzi o duchowe przenikanie się wiary. Wicemarszałek przypomniał, że 90. urodziny papieża seniora zbiegają się z obchodzoną w tym roku 60. rocznicą podpisania Traktatów Rzymskich i z namysłem, jaki towarzyszy przedstawicielom organizacji europejskich, co do dalszego sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej.

„Odczuwa się brak wpływu instytucji i przekazu Kościoła w organizacjach i strukturach państwa i organizacji społecznych” – stwierdził Ryszard Terlecki. Dodał, że parlament jest najlepszym miejscem rozważania, na ile Kościół i wiara powinny przenikać do codziennej pracy na rzecz państwa i społeczeństwa.

Z kolei ks. Mariusz Kuciński, dyrektor Centrum Studiów Josepha Ratzingera, zwrócił uwagę, że organizowana w Warszawie konferencja wpisuje się w cykl spotkań, poświęconych badaniu naukowego dorobku papieża-seniora. „Chcemy pogłębiać nauczanie Benedykta XVI, najbliższego współpracownika Jana Pawła II. Jego spuścizna jest kontynuacją tego wybitnego pontyfikatu” – podkreślił ks. dyrektor. Zaznaczył, że temat konferencji – „Koncepcja Państwa w perspektywie nauczania kard. J. Ratzingera – Benedykta XVI”, był osobiście konsultowany z papieżem-seniorem.

Podczas konferencji referat wygłoszą, m.in. prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller, metropolita wrocławski abp Józef Kupny i ks. prof. Krzysztof Góźdź z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przybyłych gości powita przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

W spotkaniu wezmą udział: marszałkowie Sejmu – Marek Kuchciński i Senatu – Stanisław Karczewski oraz minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska. Przesłania z okazji rocznicowej konferencji skierują do zebranych również przewodniczący: Bundestagu – Norbert Lammbert i Zgromadzenia Narodowego Węgier – László Kӧvér.

Inicjatywa, nad którą honorowy patronat sprawuje prezydent Andrzej Duda, wpisuje się w międzynarodowy program obchodów 90. urodzin papieża-seniora, które w czwartek 6 kwietnia rozpoczęły się w Rzymie. Tego dnia w tamtejszym Instytucie Patrystycznym Collegium Augustinianum zaprezentowana została Księga Jubileuszowa „Cooperatores Veritatis”. Publikacja, wydana przez oficynę Libreria Editrice Vaticana, powstała z okazji przypadającej 90. rocznicy urodzin Benedykta XVI i jest dziełem zbiorowym wszystkich dotychczasowych laureatów, przyznawanej od 2010 roku, Nagrody im. Ratzingera. Autorem jednego z zamieszczonych tam esejów jest polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski, który Nagrodę przyznawaną najwybitniejszym teologom, otrzymał w 2014 roku.

Fundacja Watykańska Josepha Ratzingera – Benedykta XVI powstała w 2010 roku. Organizuje ona co roku międzynarodowe konferencje teologiczne, przyznaje stypendia młodym naukowcom oraz nagradza osoby, które poświęciły się rozwijaniu myśli teologicznej. Dyrektorem instytutu w 2016 roku został były rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi SJ.