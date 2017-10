Konferencja prasowa przed kongresem Ruchu „Europa Christi”

– Chcemy, by Europa powróciła do imienia Chrystusa! – apelował ks. inf. Ireneusz Skubiś, podczas konferencji prasowej zapowiadającej Międzynarodowy Kongres „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, który w dn. 19-23 października odbędzie się w Polsce. Podczas kongresu duchowni, politycy i eksperci z całej Europy będą rozmawiać o potrzebie powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy. Zaapelują też, by św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem kontynentu europejskiego.

KAI wraz z Fundacją „Myśląc Ojczyzna” zorganizowała we wtorek 10 października konferencję prasową, zapowiadającą Międzynarodowy Kongres „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, który z inicjatywy Ruchu Europa Christi odbędzie się w dn. 19-23 października w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Ideą wydarzenia jest refleksja nad chrześcijańskimi korzeniami cywilizacji europejskiej i wspólnoty narodów powstałej po II wojnie światowej, a konieczność powrotu do budowania Europy na fundamentach Ewangelii.

W imieniu polskich biskupów, gości i dziennikarzy powitał sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński. Przypomniał, że kongres ma pomóc w ponownym odkryciu wartości, które przez wieki stanowiły tożsamość europejską. – Szukamy wartości chrześcijańskich, na których Europa jest zbudowana i na co wielokrotnie zwracał nam uwagę Jan Paweł II, bez których Europa nie ma ani przyszłości, ani szans. Podkreślił, że troska o powrót do tych wartości, nie jest sprawą jedynie Kościoła – czego wyrazem jest obecność wśród organizatorów kongresu i podczas konferencji prasowej przedstawicieli władz państwowych, na czele z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim.

Przypomniał, że nie jest to również zadanie dotyczące jedynie Polaków – stąd obecność m.in. bp. Wiesława Lechowicza, odpowiadającego z ramienia KEP za duszpasterstwo Polonii i ks. prof. Waldemara Cisło, szefa polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, których zaangażowanie może nadać charakter międzynarodowy i międzyreligijny podejmowanej refleksji.

„Chcemy, by Europa powróciła do imienia Chrystusa” – mówił ks. infułat Ireneusz Skubiś, pomysłodawca Ruchu Europa Christi i inicjator kongresu, wyjaśniając ideę tego wydarzenia. Wyjaśnił, że sam ruch powstał w redakcji tygodnika „Niedziela”, jako odpowiedź na postulowane reformy Unii Europejskiej i negowanie przez nią chrześcijańskiej tożsamości Starego Kontynentu.

„Unia Europejska zapomniała o chrześcijańskich korzeniach Europy i w zasadzie imię chrześcijaństwo nie znalazło się w zapisach traktatowych Unii Europejskiej. Można wręcz zaobserwować pewną alergię instytucji unijnych na nazwę chrześcijaństwo. Jest to utrata tożsamości, bo tożsamość Europy, to tożsamość chrześcijańska”. Moderator Ruchu Europa Christi przypomniał o historycznych, kulturowych, duchowych i intelektualnych fundamentach Europy, bezsprzecznie związanych z Ewangelią. Przypomniał też o kluczowej roli Europy w historii świata, a więc i o globalnych konsekwencjach jej kryzysu tożsamości. „Gdyby Europa doznała uszczerbku w swojej istocie, byłaby to klęska całego globu” – podkreślał.

Dziękując za inicjatywę kongresową, w którą włącza się także Senat RP, marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznaczył, że Izba Wyższa polskiego parlamentu, „to miejsce, które chciałbym, aby służyło temu, żeby nas Polaków, wspólnotę łączyć, aby budowało tę wspólnotę”. Przypomniał przy tym, że ponowne odkrycie chrześcijańskich korzeni Europy leży w interesie narodu Polskiego, który musi znać swój fundament, aby na nim budować współczesną wspólnotę. Nawiązując do uwzględnienia w temacie kongresu doświadczeń Polonii, wskazał, że to właśnie wiara chrześcijańska i język polski są czynnikami, które budują polską wspólnotę zagranicą. Zapowiadając obecność kard. Saraha, który poruszy temat współczesnego kolonializmu, podkreślił, że Polska nie powinna stać się terenem realizowania współczesnych wizji kolonialnych. Nawiązując natomiast do ostatnich wydarzeń, zwrócił uwagę, że pomocą w budowaniu narodowej jedności i tożsamości może być wspólna modlitwa – czego przykładem był „Różaniec do granic” z udziałem rekordowej liczby Polaków, a także inspiracja płynąca z postawy polskich sportowców – np. reprezentacji piłkarzy, którzy inspirują i budują dumę narodową nie tylko sukcesami sportowymi, ale i świadectwem życia wg chrześcijańskich wartości.

Z kolei szef polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia PKWP, ks. prof. Waldemar Cisło zwrócił uwagę na to, że w Europie powraca pytanie o przyszły kształt kontynentu, w obliczu rosnącej liczby wyznawców islamu i starzejącego się społeczeństwa. Przypomniał także, że Europa podejmowała próby budowania świata bez Boga: poprzez systemy hitlerowski i stalinowski, a także wcześniej, w myśl ideologii oświeceniowej, stawiającej człowieka w miejsce Boga. W kontekście tych wyzwań podkreślił, że konieczne jest upominanie się o to, by obywatele Europy mieli prawo wyznawania wiary w przestrzeni publicznej.

Ks. dr Zenon Hanas z UKSW w imieniu jednego z gospodarzy kongresu, jakim będzie warszawska uczelnia przypomniał, że z kilku powodów jest ona „predestynowana do tego, by takie kongresy odbywały się w jego murach”. Po pierwsze dlatego, że, jako uczelnia, która wyrosła z Akademii Teologii Katolickiej, „jest przykładem tego, że można połączyć wartości chrześcijańskie z tym, co nazywamy innowacyjnym podejściem do rzeczywistości”. Przypomniał też, że patron uczelni Prymas Tysiąclecia był wzorem pojednawczego budowania relacji i wspólnej przyszłości między narodami, czego przykładem był m.in. jego list do biskupów Niemiec.

Nawiązując do apelu o świętość w życiu publicznym, wyrażonego przez ks. Hanasa, minister Sławomir Mazurek wyraził nadzieję, że wspólnie podejmowane inicjatywy będą prowadzić do budowania tej świętości. Przypomniał, że działania polityczne także dziś są inspirowane konkretnymi postulatami chrześcijańskimi, m.in. tymi, które wyraził papież w encyklice „Laudato Si”, a które były odpowiedzialnie realizowane na przestrzeni wieków, m.in. poprzez zaangażowanie obywateli i troskę o środowisko i rozwój gospodarki kraju. Jak mówił, tym dobrym doświadczeniem troski o bogactwo swojego kraju, Polacy powinni dzielić się z innymi narodami, a okazją do tej wymiany doświadczeń będzie np. przyszłoroczna Konferencja Klimatyczna, która odbędzie się w Polsce.

„Natura, to prawa naturalne, gdzie człowiek jest koroną stworzenia, ale jest też odpowiedzialny za to, co oswoił” – przypominał.

Głos zabrał także ks. Jarosław Krzewicki, rektor Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, omówił część kongresu, która odbędzie się w Łodzi. Podkreślił także, że kongres nie może być celem samym w sobie, że „bardzo ważne by był on drogowskazem na przyszłość, by był światłem nadziei, a nie tylko jednorazową inicjatywą”. Wyraził też nadzieję, że „wędrujący kongres” będzie się zakorzeniał w miejscach, do których zagości, a także w sercach i umysłach odbiorców – w czym znaczną rolę odgrywają media.

Redaktor naczelna tygodnika „Niedziela”, Lidia Dudkiewicz, przypominała, że wizja zjednoczonej Europy była pomysłem „świętych w garniturach”, a spojrzenie na wspólnotę europejską przez pryzmat chrześcijaństwa od początku przyświeca Ruchowi Europa Christi. Przypomniała głębokie świadectwo wiary Roberta Schumanna, które wydaje się dziś zapomniane i zarazem bardzo odkrywcze. Za ministrem Krzysztofem Szczerskim powtórzyła też przekonanie, że to z Polski może wyjść iskra, która pomoże zjednoczyć Europę wokół jej chrześcijańskich wartości. Zapowiedziała również, że jednym z celów kongresu będzie złożenie postulatu, by św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Europy.

O ważnej roli Polaków, nie tylko jako organizatorów kongresu, ale też orędowników chrześcijańskich przemian w Europie, mówił też prezes KAI Marcin Przeciszewski, podsumowując konferencję prasową i przypominając, że Polak, Jan Paweł II był „największym w historii myślicielem europejskim, który mówił o koncepcji Europy”.

Międzynarodowy kongres „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi!”, odbędzie się w dniach 9-23 października 2017 r. w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Wystąpi na nim ponad 40 wybitnych osobistości z Polski i Europy, a wśród nich: Kardynał Stanisław Dziwisz, dr Armando Tarullo z Włoch, Kardynał Robert Sarah prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, arcybiskup Kyrillos Kamal William Samaan OFM z Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego, biskup Asjutu w Egipcie.