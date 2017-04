Konferencja z okazji jubileuszu 600-lecia Prymasostwa w Polsce

Nieszporami o św. Wojciechu w najbliższą sobotę 23 kwietnia rozpoczną się w Gnieźnie uroczystości 600-lecia Prymasostwa w Polsce. Oprócz wielu polskich biskupów i przedstawicieli władz wezmą w nich udział prymasi z całej Europy.

O historycznym i współczesnym znaczeniu urzędu prymasa Polski, a także o bogatym programie całorocznych obchodów jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce mówili uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej 19 kwietnia przez KAI. Wzięli w niej udział Prymas Polski abp Wojciech Polak, ks. Robert Nurski, historyk, ks. dr Jarosław Bogacz, dyrektor muzeum Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Tomasz Budasz, prezydent Gniezna oraz Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego.

Nie tyle wspominamy historię dla historii i zanurzamy się w dziedzictwo, by się nim rozkoszować ale by uzyskać nowy impuls do szukania dróg ewangelizowania i docierania z przesłaniem Ewangelii do współczesnego świata – tak ideę jubileuszu 600-lecia Prymasostwa Polski wyjaśnił Prymas Polski, abp Wojciech Polak.

Wyjaśnił, że wybrane daty całorocznych uroczystości (od 23 kwietnia 2017 r. do 23 kwietnia 2018 r.) są nawiązaniem do początków Prymasostwa w Polsce: roku 1417 r., kiedy podczas Soboru w Konstancji godność prymasowska została powierzona abp. Mikołajowi Trąbie i pierwszych wzmianek dot. posługiwania się przez niego tym tytułem, które pochodzą z roku 1418.

Dalej abp Polak mówił o roli Prymasa Polski dziś. Nawiązał przy tym do listu od Ojca Świętego Franciszka z okazji jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce, w którym papież nie tylko przywołuje historyczną rolę posługi prymasa i jej znaczenie w perspektywie międzynarodowej, a także nakreśla kształt tej misji we współczesnym Kościele. Ważnym zadaniem Prymasa Polski, jakie wybrzmiewa z papieskiego listu, jest dbanie o aktualność historycznego dziedzictwa prymasów „w szerszym kontekście zjednoczonej Europy” jak również „rozeznawanie nowych wyzwań i szukanie nowych sposobów docierania z ewangelicznym przesłaniem do współczesnego świata”.

Mówiąc o roli prymasa w w tym pierwszym kontekście, abp Polak odwołał się do tradycji Zjazdów Gnieźnieńskich, które są praktyczną realizacją tej misji. Podkreślił duży wkład swego poprzednika abp. Henryka Muszyńskiego i pożegnanego w środę abp. Jeremiasza, w rozwój tych spotkań. Przypomniał też o “braterskim zaproszeniu”, z jakim zwrócił się z okazji jubileuszu do prymasów Europy. Zostały one wysłane m.in. do Pragi, Budapesztu, Salzburga, Lyonu, Toledo, Brukseli, Dublina oraz Armagh. W uroczystościach 23 kwietnia weźmie udział ostatecznie czterech prymasów z zagranicy.

O historycznej roli i godności Prymasa Polski, a także o najważniejszych duchownych mówił w swoim wystąpieniu historyk, ks. Robert Nurski. Przypomniał początki Prymasostwa w Polsce sięgającego czasów Soboru w Konstancji, i nadania tej godności abp. Mikołajowi Trąbie w 1417 r. Przypomniał o nadrzędnym zadaniu prymasów w zakresie troski o wspólnotę Kościoła i krzewienie wiary katolickiej w Polsce, a także m.in. o ogromnej roli interrexa, jaką od czasu śmierci króla Zygmunta Augusta odgrywał prymas.

Wśród wybitnych postaci Kościoła polskiego, noszących godność prymasa, ks. Nurski wymienił m.in. kard. Mieczysława Ledóchowskiego, kard. Augusta Hlonda i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, który w okresie jubileuszu milenijnego prowadził bezprecedensową aktywność duszpasterską i – jak określił ks. Nurski był dla Kościoła pasterzem oraz ojcem.

O programie jubileuszowych uroczystości mówili przedstawiciele władz samorządowychh. Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego zaznaczyła, że obchody, przygotowywane od 2014 r. będą promowane poprzez postaci dwóch spośród prymasów: abp. Mikołaja Trąby i bp. Ignacego Krasickiego. Do nazwiska pierwszego Prymasa Polski nawiązuje logo jubileuszu, w które wpisana jest trąbka. Z kolei z postacią prymasa Krasickiego, znanego jako wielbiciel słodkości, związany jest m.in. okolicznościowy Festiwal Czekolady – dedykowany najmłodszym w ramach bogatego programu Festiwalu 600+. Na wzór obchodów 1050-lecia Chrztu Polski także i przy tej okazji zostanie przeprowadzony konkurs teatralny dla uczniów polskich szkół.

Prezydent Gniezna Tomasz Budasz przypomniał, że Gniezno jest jedynym na świecie miastem, w którym mieszka i włącza się w życie Kościoła trzech prymasów: abp Polaka, oraz dwóch prymasów-seniorów abp Henryka Muszyńskiego i abp Józefa Kowalczyka. Wyraził nadzieję na ich obecność podczas licznych uroczystości i zapowiedział, że jubileusz jest zaproszeniem dla wszystkich gości do poznania historii i dziedzictwa pierwszej stolicy Polski. Mają temu posłużyć m.in. darmowe wycieczki z gnieźnieńskimi przewodnikami miejskimi, organizowane w każdą 3 niedzielę miesiąca od maja co sierpnia, a także plenerowa wystawa przygotowana na ul. Chrobrego.

Zapowiedział także przygotowania “wojciacha” – okolicznościowego ciasta nawiązującego do gnieźnieńskich tradycji.

Z kolei ks. dr Jarosław Bogacz, dyrektor muzeum Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zachęcił do odwiedzenia wystawy “Primas Poloniae”, na której zaprezentowane zostaną eksponaty związane z historią Prymasostwa w Polsce, m.in. rzadko prezentowany Złoty Kodeks Gnieźnieński, pektorał zwany “krzyżem wygnańców”, który nosili m.in. kard. Ledóchowski i kard. Wyszyński oraz liczne dokumenty. Ekspozycja podzielona została na sześć paneli tematycznych.

Jubileusz 600-lecia Prymasostwa w Polsce zostanie zainaugurowany w najbliższy weekend 22-23 kwietnia w Gnieźnie. Obchody potrwają przez cały rok i zostaną zakończone w uroczystość św. Wojciecha, 23 kwietnia 2018 r.