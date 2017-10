Konsulta męskich zakonów o wspomaganiu misji ad gentes

We wtorek 11 października zakończyło się w Warszawie dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Zakonnicy szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak w Polsce wspomagać misje ad gentes?”.

Przełożonych męskich zgromadzeń zakonnych gościli w swoim klasztorze przy ul. Freta stołeczni ojcowie dominikanie.

Wieloletni misjonarz, a obecnie w Konferencji Episkopatu Polski Przewodniczący Komisji ds. Misji bp Jerzy Mazur SVD przekonywał, że istnieje potrzeba, by Kościół w Polsce odnowił swój misyjny zapał i umieścił nakaz misyjny: „Idźcie i nauczajcie” w centrum swego życia i działania duszpasterskiego.

Bp Mazur duże nadzieje wiąże z planowanym na październik 2019 roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Jego zdaniem może on pomóc wspólnocie wierzących bardziej zaangażować się w ewangelizację.

„Ten nadzwyczajny miesiąc misyjny winien być także dla Kościoła w Polsce czasem poświęconym modlitwie, miłosierdziu, katechezie i refleksji teologicznej na temat misji” – uważa.

Bp Mazur podczas swojego wystąpienia mówił o niektórych konkretnych możliwościach zaangażowania w animację i formację misyjną wspólnot zakonnych i osób konsekrowanych.

Wśród nich wymienił: modlitwę, pogłębienie świadomości misyjnej poprzez organizowanie sympozjów lub konferencji ascetycznych poświęconych misjom, umisyjnienie stowarzyszeń, ruchów i wspólnot kościelnych oraz rodzin choćby przy okazji Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego, czy organizowanie spotkań z misjonarzami przebywającymi w kraju na urlopach lub tymi, którzy z misji powrócili.

Chodziłoby także m.in. o korzystanie z pomocy duszpasterskich (scenariusze katechez misyjnych dla wszystkich typów szkół oraz dla dorosłych), zakładanie dziecięcych kół misyjnych, zachęcanie dzieci i młodzieży do brania udziału w ogólnopolskim konkursie – „Mój szkolny kolega z misji” czy w Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki, organizowanie wolontariatu misyjnego młodzieży, zajmowanie się animatorami misyjnymi w kraju i pobudzanie ducha ofiarności na misje (składki na rzecz misji).

Również salwatorianin ks. Kamil Leszczyński SDS mówił o możliwych sposobach ożywienia misyjnego w parafii, których w Polsce jest ponad 10 tys. Przedstawił propozycje na animacje dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Prelegent opisał szczegółowo m.in. Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci (kolędnicy misyjni, misyjny dar dzieci komunijnych), Orszak Trzech Króli, ogniska misyjne, bierzmowanie dla seminarzystów, Młodzieżowy Wolontariat Misyjny (formacja, współpraca, misje), misyjny bukiet, wolontariaty misyjne, zbiórkę na transport dla misjonarzy, misyjne apostolstwo chorych, Żywy Różaniec, program „Rodzina rodzinie”, akcje „Misyjny opatrunek” i „Misjonarz na Wielki Post” oraz czytanki na nabożeństwa misyjne.

Swoimi sposobami wspierania misji podzielił się pallotyn ks. Jerzy Limanówka SAC. Opowiedział, jak organizować referat misyjny, jak zbierać środki, jak prowadzić działalność animacyjną, jak współpracować z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskimi Dziełami Misyjnymi.

Werbista o. Jacek Gniadek SVD zrelacjonował swoją i swoich współbraci, współpracowników pracę z migrantami w Polsce. Tylko w Warszawie jest 11 kapelanii językowych. Najliczniejszymi obcokrajowcami w naszej ojczyźnie są Ukraińcy (ponad 1 mln), Wietnamczycy (ponad 50 tys.) i Chińczycy (8,5 tys.).

Wskazał na trzy konieczne etapy w swojej działalności: modlitwę, kontemplację i działanie.

Misjolog o. prof. dr hab. Jarosław Rożański OMI swój referat poświęcił formacji zakonnej w kontekście wielokulturowości.

Prelegent zauważył, że kultura narodowa, etniczność wywiera ogromny wpływ na styl życia zakonnego. Często dochodzi do zderzenia światów – północy i południa. Ujawnia się ono choćby w różnicy mentalności, innych sposobach utrzymywania relacji z rodzinami, w zarządzaniu czy innym podejściu do pieniędzy.

Oblat podkreślił, że ponadnarodowy styl życia łatwiej zauważyć w starych zakonach, trudniej jest w młodych zgromadzeniach.

Na spotkanie z wyższymi przełożonymi zakonów męskich przyjechał o. bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Konferencji Episkopatu Polski.

Zachęcał on zebranych do prowadzenia przez zakony i zgromadzenia misji w stylu Jezusa Chrystusa, skierowanych do każdego człowieka, a w sposób szczególny do ubogich.

Przekonywał o wielkiej wartości „duszpasterstwa obecności”, przejawiającego się w wychodzeniu na zewnątrz, w ofiarowaniu ludziom jak najwięcej czasu, w byciu dyspozycyjnym. „Mamy być z przodu, pośród i z tyłu. Mamy słuchać Boga, ludzi i siebie” – apelował.

Podczas jesiennego zebrania plenarnego poruszono też inne tematy. Przełożonym zakonnym została przekazana informacja o pomocy prawnej świadczonej przez Ośrodek Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii De Virion. O. prof. Marek Saj CSsR omówił nowelizację wytycznych Episkopatu w sprawie nadużyć seksualnych. Dominikanie zaprezentowali inicjatywę – Dominikański Ośrodek Formacji i Rozwoju TABGHA i przedstawili ofertę współpracy.

Na zakończenie jesiennego zebrania Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. On też wygłosił okolicznościowe słowo.

„Nie wystarczy, że będziemy mówili o Bogu bogatym w miłosierdzie. Trzeba nam, aby także i w naszym życiu była obecna dobroć Boga względem innego człowieka, zwłaszcza, gdy jest on od nas zależny, w rodzinie, pracy, w szkole, w Kościele, w zakonie czy zgromadzeniu zakonnym” – mówił.

Kazanie zakończył modlitwą: „Boże, Ojcze miłosierny i cierpliwy, daj nam Twoją miłość miłosierną, abyśmy w naszym działaniu nie byli jak Jonasz, niecierpliwi i kapryśni. Daj nam pokorę, abyśmy umieli stawiać w centrum naszego życia Ciebie, a nie nasze wybujałe pragnienie sukcesów. Daj nam ducha poświęcenia i akceptacji, abyśmy frustracje i niepowodzenia umieli przyjmować jako duchowe lekarstwo. Niech Maryja, wzór kontemplującego spojrzenia, wyprasza nam bycie szafarzami wiernymi i radosnymi”.

Nuncjusz powiedział zakonnikom, że dwa dni temu był u Ojca Świętego Franciszka, któremu oznajmił, że dziś spotka się z przełożonymi zakonnymi. Papież przesłał błogosławieństwo i życzył zakonnikom, aby swoją posługę pełnili z radością i wypełniali wolę Pana każdego dnia, bo w tym znajdą siłę, która pozwoli im iść do przodu.

W związku z tym, że głównym tematem jesiennego zebrania przełożonych zakonnych były misje ad gentes, werbista o. Tomasz Szyszka SVD mówił o znaczeniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji dla dzieła misyjnego Kościoła w Polsce na przestrzeni 50 lat jej istnienia.

Obecnie posługuje na misjach 2032 polskich misjonarek i misjonarzy w 97 krajach, na wszystkich kontynentach świata. Mamy 972 kapłanów i braci zakonnych, 692 siostry zakonne, 311 fideidonistów i 57 osób świeckich. Na szczęście średnia wieku naszych misjonarek i misjonarzy jest stosunkowo niska – 37 lat, co daje nadzieję na długą posługę.

Najwięcej misjonarzy pracuje w Afryce – 811 osób; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 802 misjonarzy; w Azji i Azji Mniejszej mamy 333 misjonarzy, w Oceanii 66 i Ameryce Północnej – 20 osób.

W szeregach polskich misjonarzy jest 24 biskupów misyjnych: w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 11, w Afryce – 6, w Azji – 2, w Oceanii – 3 i 2 w Ameryce Północnej.

25 listopada o godz. 15.00 w Niepokalanowie zakończy się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorach męskich.

Wiosenne zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce zaplanowane jest w dniach na 15-16 maja 2018 r.