Kopia Jasnogórskiego Wizerunku przybyła do diecezji warszawsko-praskiej

Niech Polska stanie wielką Kaną Galilejską, gdzie smutek przemieni się w radość – powiedział abp Henryk Hoser w czasie uroczystości powitania kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej, przed kolegiatą Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. W ciągu dziesięciu miesięcy nawiedzi on 185 parafii i domy wspólnot zakonnych. Uroczystej Mszy św. z udziałem kilkudziesięciu biskupów i ok 2 tys. wiernych przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

– Twoja obecność Matki i Zwycięskiej Hetmanki uświetnia i zwieńcza jubileusz 25 lat istnienia naszej diecezji – powiedział w homilii abp Hoser. Przypomniał, że zwycięstwo w 1920 roku było owocem wsparcia Najświętszej Maryi Panny. – Twoja interwencja sprawiła, że czerwona zaraza nie zalała Polski, ani całej Europy w 1920 roku. Bez Twojego przywództwa nie nastąpił by wówczas Cud nas Wisłą – oświadczył bp warszawsko-praski.

Wyraził on nadzieję, że obecność Maryi zaradzi bolączkom współczesnej rzeczywistości w kraju. Wśród problemów dzisiejszych czasów wymienił brak wzajemnego szacunku, brutalizację relacji międzyludzkich, nienawiść i wrogość wzajemną tych, którzy tworzą jedno społeczeństwo i jeden naród – Tobie Maryjo powierzony – mówił bp warszawsko-praski. Wspomniał o kłótliwości, nieufności, obelżywych słowach, sztukach bluźnierczych, które stawiane są za wzór i normę społecznego współżycia.

Ubolewał, że solidarność – kiedyś przewodnia idea działania, obecnie staje się tak często jedynie pustym sloganem. – Nie szanujemy również życia niszcząc je przez nałogi, narkotyki, uzależnienia, lekkomyślność, brak odpowiedzialności za innych powodując tym samym tysiące ofiar śmiertelnych i rannych w ruchu drogowym i pełne oddziały szpitalne. Stwierdził, że choroby cywilizacyjne – są skutkiem naszego chorego trybu życia i braku troski o otoczenie i środowisko wewnętrzne człowieka. – Skutkiem tego jest smutny orszak dzieci bez rodziców i o rodziców – kontynuował kaznodzieja.

Podkreślił, że niszczenie ludzkiego życia jest bezpośrednią obrazą Maryi – „Obrazą Ciebie – Dawczyni Życia, które poczęłaś, urodziłaś i wychowałaś. Tymczasem dziś aborcja staje się prawem człowieka a łono matki staje się miejscem śmierci dziecka na jej życzenie” – powiedział abp Hoser.

Prosił Maryję o błogosławieństwo dla rodzin borykających się z trudami codziennego życia, w które często wpisane są choroba czy śmierć najbliższych. – Bez Ciebie nasze życie popada w ruinę – mówił ordynariusz warszawsko-praski – dodając – Naucz nas Twojej Mądrości o Panno Mądra – jesteś bowiem Stolicą i Wcieleniem Mądrości. – Niepokalanie Poczęta – módl się za nami – wołał abp Hoser.

Podkreślił, że Maryja jest pewną przewodniczką wiary. – Jesteś wcieleniem wiary heroicznej. Powołana do wielkich rzeczy szłaś drogą zwykłych śmiertelników z tą różnicą, że każdy grzech i każde zło, które napotykałaś – raniły Cię dogłębnie boś Niepokalana – mówił duchowny.

Podkreślił, że peregrynacja obrazu ma wymiar ogólnopolski. – Wyrazem tego jest obecność tak licznie przybyłych biskupów i wiernych z wielu diecezji oraz łączących się poprzez media. – Niech Polska, jak życzył nam św. Jan Paweł II będzie i stanie się wielką Kaną Galilejską gdzie smutek przemienia się w radość.

Na zakończenie liturgii Kazimierz Kardynał Nycz powiedział, że peregrynacja kopii Jasnogórskiego Wizerunku to szczególny moment w historii diecezji. – Wspomniał o jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji, wyraził uznanie dla pierwszego ordynariusz bp seniora Kazimierza Romaniuka, który w tym roku świętuje 90 lat życia, chorego bp seniora Stanisława Kędziory oraz abp Henryka Hosera. – Macie za co Bogu dziękować – oświadczył hierarcha.

Przywołując postać kard. Stefana Wyszyńskiego, metropolita warszawski zwrócił uwagę, że peregrynacja obrazu jest owocem modlitwy i troski Polskiego Prymasa który chciał przygotować naród na obchody milenijne. – Zastanawiał się jak obronić Polskę i naród w tamtych trudnych czasach, które były trudne także dla istnienia Kościoła – powiedział kard. Nycz.

Zaapelował również o modlitwę w intencji beatyfikacji kard. Wyszyńskiego. – Niech to będzie nasz dar za to co ofiarował nam poprzez swój pontyfikat jako Prymas Polski i abp warszawsko-gnieźnieński. Myślę, że kard. Wyszyński ze swoją mądrością, troską o wszystkich, a nie tylko niektórych – bardzo by nam się przydał na nasze czasy – powiedział metropolita warszawski.

Następnie kopia Jasnogórskiego Obrazu została przeniesiona w procesji do świątyni gdzie przewidziany jest już program parafialny. Jednym z jego punktów będzie o północy Msza św. w intencji dziękczynnej za dar Bożego powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego i z prośbą o nowe powołania w Diecezji Warszawsko-Praskiej, której będzie przewodniczył bp Marek Solarczyk. – Przez ręce Maryi będziemy dziękować Panu za dar życia tych dzięki, którym mogliśmy zostać włączeni we wspólnotę Kościoła poprzez chrzest i być umacniani na drodze wiary kolejnymi sakramentami Eucharystii, spowiedzi czy bierzmowania. Wiele darów duchowych zawdzięczamy również tak licznym na terenie naszej diecezji osobom życia konsekrowanego – żyjącym w większości we wspólnotach zakonnych i zgromadzeniach. Poza modlitwą prowadzą one wiele dzieł wychodząc naprzeciw najbardziej potrzebującym.– powiedział bp Solarczyk. Zwrócił jednocześnie uwagę, że czas peregrynacji to także dla młodych szukających swojego powołania szansa odczytywania planów Pana. W związku z tym, jak podkreślił – będziemy także ich obejmować naszą modlitwą wypraszając dla nich światło Ducha Świętego.

Do 16 czerwca 2018 roku obraz nawiedzi 185 parafii diecezji warszawsko-praskiej. Do tego wydarzenia wierni przygotowywali się nie tylko organizacyjnie ale również duchowo. W wielu miejscach odbyły się specjalne rekolekcje i misje parafialne. W innych zaplanowane są w ramach bezpośredniego przygotowania, tuż przed przyjęciem kopii Jasnogórskiego Wizerunku.

W ramach nowenny przed peregrynacją członkowie Akcji Katolickiej w pierwsze soboty miesiąca spotykali się na modlitwie różańcowej w różnych świątyniach diecezji.

Obraz nawiedzi kolejno dekanaty: Radzymiński, Jadowski, Tłuszczański, Stanisławowski, Mińsk Mazowiecki Narodzenia NMP, Mińsk Mazowiecki św. Antoniego z Padwy, Siennicki, Otwocki, Otwock -Kresy oraz Sulejówek .

Od 8 grudnia do 16 lutego wizerunek będzie poddany renowacji. Na pielgrzymi szlak po diecezji warszawsko-praskiej powróci 17 lutego rozpoczynając w dekanacie Nowodworskim. Następnie przejedzie do parafii w dekanacie Legionowskim, Wołomińskim, Kobyłkowskim, Zielonkowskim, Tarchomińskim, Bródnowskim, Rembertowskim, Anińskim, Grochowskim, by skończyć na dekanacie Praskim.

Peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji warszawsko-praskiej zakończy się 16 czerwca 2018 roku. Uroczystości pożegnalne odbędą się w kościele Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka w Warszawie. Poprzedzi je procesja różańcowa z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.