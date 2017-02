Kórnik k. Poznania: spotkanie ewangelizacyjne pod hasłem „Chodźcie do Mnie”

W Kórniku k. Poznania w miniony weekend odbyło się spotkanie ewangelizacyjne pod hasłem „Chodźcie do Mnie”. Honorowy patronat sprawował nad nim abp Stanisław Gądecki. Wzięło w nim udział prawie 1300 osób.

Spotkanie, które zorganizowała parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, obyło się w Hali Sportowej „Oaza” oraz w pobliskiej szkole podstawowej. Prowadził je zespół „Mocni w Duchu” związany z Odnową w Duchu Świętym, działającą przy łódzkiej parafii ojców jezuitów. Na wydarzenie składały się wspólna modlitwa, warsztaty i konferencje poświęcone Duchowi Świętemu i Jego charyzmatom.

Zapytany o to, w jaki sposób zespół przybliża ludziom Ducha Świętego, o. Paweł Sawiak, opiekun „Mocnych w Duchu”, odpowiada – to być z Nim i ciągle pytać Go, w jaki sposób Ty, Boże, chcesz dzisiaj spotkać tych ludzi. Po prostu pozwalamy Mu działać. Zresztą najlepszym sposobem na doświadczenie Boga w naszym życiu jest po prostu pozwolić Mu działać – podkreślił.

Na nasze zaproszenie odpowiedzieli ci, którzy są otwarci na natchnienia Boga zachęcającego: spakuj się i pojedź do Kórnika. Efekt jest zaskakujący i bardzo radosny – zauważa ks. Grzegorz Zbączyniak, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.

Na spotkanie przybyło ponad 500 osób dorosłych, ponad 250 dzieci oraz około 400 młodych ludzi. Służyło im ponad 120 wolontariuszy, wśród których były osoby ze wszystkich wspólnot działających przy kórnickiej parafii, a przede wszystkim inicjatorzy całego spotkania, wspólnota „Bogu bliscy”.

– To spotkanie byłoby niepełne, gdyby nie promieniowało na naszą codzienność. Ważne, aby to doświadczenie Bożej bliskości wydawało dobry owoc – przekonywał poznański biskup pomocniczy Damian Bryl, który przewodniczył niedzielnej Eucharystii w ramach wydarzenia.

– Szukajcie teraz dobrego towarzystwa ludzi, którzy mają podobne doświadczenia. Szukajcie wspólnot w waszych parafiach. A jeżeli ich nie ma, to idźcie do waszych księży i zakładajcie je z nimi – zachęcał biskup, który przypomniał także uczestnikom spotkania, że każdy jest dzieckiem Boga i ma wielką godność w Jego oczach.

– Chciałbym, żebyśmy wszyscy wyjechali z tego spotkania z głębokim przekonaniem, kim naprawdę jesteśmy dla Boga. Jesteśmy świątynią Ducha. To jest coś naprawdę ważnego.

Nie bójcie się więc, siostry i bracia, być świętymi! – prosił bp Bryl.

Damian Urbaniak, lider wspólnoty „Bogu bliscy” przyznaje, że tak jak mówił biskup, nie możemy pozwolić, aby to wydarzenie było tylko pięknym incydentem. – Ważne, aby zrobić krok dalej i pomyśleć, co mogę zrobić, aby wyplenić z mojego życia duchowego bylejakość – stwierdził.

– Duch Święty jest dla każdego z nas. Dlatego, że Bóg chce z tobą rozmawiać, chce mieć z tobą relację, a więc przychodzi do ciebie po to, żeby cię przekonywać o miłości Ojca, która uobecniła się w potężny sposób w Jezusie – wyjaśniał Misjonarz Świętej Rodziny, ks. Radosław Rafał.

Jedną z uczestniczek spotkania była Małgorzata Heigelmann z poznańskiej Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”. – Szczególnie poruszyły mnie warsztaty, podczas których modliliśmy się jeden za drugiego. Jeden drugiemu ofiarowywał wtedy miłość i prosił o uzdrowienie. Bardzo mocno położono zresztą akcent na miłość. Zachęcano nas, abyśmy podchodząc do drugiego człowieka, najpierw spojrzeli na niego z miłością, zobaczyli w nim brata lub siostrę. Wtedy Duch Święty jest w stanie w nas zadziałać – opowiada Heigelmann.

Równolegle do spotkania dla dorosłych, w sąsiadującej z „Oazą” szkole podstawowej odbywało się Laboratorium Wiary dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat pod intrygującym tytułem „Jak zjeść Ducha Świętego”.

– Trudno mówić dzieciom o Duchu Świętym, cieszę się więc, że to spotkanie zbliża je do Niego. Odkrywają tu, jak działa w Kościele i uczą jak się do Niego modlić – opowiada KAI s. Fabia Łukjan, karmelitanka Dzieciątka Jezus, która przywiozła do Kórnika 25-osobową grupę dzieci z Puszczykowa.

W niedzielny wieczór w „Oazie” odbyło się również spotkanie dla młodzieży, które także poprowadził zespół „Mocni w Duchu”. Nazwano je „face2face”, czyli stań twarzą w twarz z Jezusem. Przyjechało na nie, oprócz około 400 osób z archidiecezji poznańskiej, także kilkudziesięciu młodych z „Mocnych w Duchu”. Prowadząc dla swoich rówieśników modlitwę przed Najświętszym Sakramentem ustawionym na podwyższeniu na środku hali, zachęcali: „Oddaj Panu wszystkie swoje grzechy. Spróbuj zawierzyć Mu dzisiaj swoje życie, a gwarantuję ci, że ono się zmieni”.

– Ta adoracja była dla mnie bardzo intymną chwilą z Chrystusem, który jakby przeniknął do mojego serca – wyznaje w rozmowie z KAI jedna z uczestniczek spotkania, Martyna Michalska z Czołowa koło Kórnika, uczennica technikum.

„Mocni w Duchu” porwali też młodych do tańca przy swoich piosenkach. – Młodzi widzą tu, że Kościół potrafi być radosny. To dla nich szansa, żeby zbliżyć się do Jezusa – zauważa w rozmowie z KAI ks. Sebastian Kaźmierczak, który przyjechał z kilkuosobową grupą z Pniew.

Jak przyznaje o. Paweł Sawiak, wydarzenie w Kórniku bardzo pozytywnie go zaskoczyło. – To spotkanie ewangelizacyjne przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i to zarówno pod względem frekwencji i tego, jak Bóg tutaj działał – stwierdził duchowny.

Mówiąc o kontynuacji tego duszpasterskiego wydarzenia, ks. Grzegorz Zbączyniak, w rozmowie z KAI, zapowiada, że ma już konkretne plany odnośnie do kolejnych inicjatyw dla dzieci i młodzieży. – Modląc się z „Mocnymi w Duchu” rozeznaliśmy, że warto podjąć wyzwanie. Myślimy więc o następnym dużym spotkaniu za rok. Zespół wpisał je już sobie do kalendarza – zapowiedział.