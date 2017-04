Kościół Ewangelicko-Augsburski zakończył obrady Synodu

W niedzielę zakończył się Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, na którym odbyło się m.in. ślubowanie Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej.

W kazaniu, Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, poprosił zebranych, by pytanie Jezusa zadane Piotrowi „Czy mnie miłujesz” potraktowali jako pytanie skierowane do nich.

Każdy bowiem człowiek, patrząc wstecz znajduje momenty, w których zawiódł, zaparł się Jezusa – mówił biskup. Pytając „Czy mnie miłujesz?” Jezus nie robi nikomu wyrzutów, lecz daje przebaczenie, daje nowy początek, mówiąc „Paś owieczki moje”.

W czasie trwania wiosennej sesji Synodu Kościoła synodałowie wybrali Prezesa Synodu. Został nim ks. dr Adam Malina. Wybrano także radców Rady Synodalnej i zadecydowano o składzie Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

W części sprawozdawczej wysłuchano sprawozdania Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca. Przedstawiono też sprawozdania z działalności Konsystorza, różnych instytucji kościelnych i komisji synodalnych.

Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski przedstawił plany związane z budową nowej siedziby uczelni. Przedstawiono także informacje dotyczące Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Namibii oraz diecezjalnych i ogólnopolskich obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji. Synodałowie poruszeni informacją o suszy, która dotknęła Namibię i inne kraje afrykańskie, podjęli decyzję o przekazaniu ofiary z niedzielnego nabożeństwa na kolejny projekt pomocowy w Namibii. Zebrano kwotę 2000 zł.

Podczas obrad przegłosowano również liczbę komisji synodalnych i zatwierdzono ich skład. Wśród uchwał podjętych na 1. sesji Synodu Kościoła XIV kadencji znalazła się m.in. sprawa przyjęcia przepisów przejściowych w związku z reformą edukacji w Polsce i „Podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej dla klasy VII–VIII szkoły podstawowej”.

W kwestii określenia wieku konfirmacji zdecydowano, że do jesiennej sesji Synodu w 2018 r. przygotowanie do konfirmacji będzie odbywać się na wcześniej ustalonych zasadach. W tym czasie Komisja ds. Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego oraz inne komisje synodalne podejmą prace zmierzające do przygotowania propozycji rozwiązań dotyczących przygotowania i dopuszczenia młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania religii i podstawy programowej nauczania kościelnego.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencję duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu ” Eben-Ezer”, przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce skupia około 70 tys. wiernych. Służy w nim około 160 duchownych w 133 parafiach. Dzieli się na 6 diecezji, z których najliczniejszą jest diecezja Cieszyńska, licząca ok. 37 tys. wiernych.

Kościół ewangelicko-reformowany w RP skupia ponad 3,5 tys. wiernych. Należy do Polskiej Rady Ekumenicznej i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Biskupem Kościoła, czyli zwierzchnikiem Kościoła luterańskiego w Polsce, jest obecnie ks. Jerzy Samiec.

Od czasu Ugody Sandomierskiej zawartej w 1570 r. między luteranami, ewangelikami reformowanymi i braćmi czeskimi, trwa zacieśnianie współpracy między Kościołami luterańskim i reformowanym. W latach 1828-1849 oba Kościoły miały wspólny konsystorz.

W 1970 r. Kościoły luterańskie, reformowane i unijne z całego świata, w tym także z Polski, podpisały tzw. konkordię leuenberską o wspólnocie Stołu Pańskiego i kazalnicy. Od tego czasu wierni tych Kościołów mogą przyjmować komunię w świątyni bratniego Kościoła, a kaznodzieje głosić gościnnie słowo Boże.

22 lutego 2012 roku te dwie bratnie wspólnoty protestanckie w Polsce podpisały porozumienie o pogłębieniu współpracy. Wierny – luteranin czy ewangelik reformowany – może przynależeć do parafii bratniego Kościoła i mieć w niej prawo wyborcze wówczas, gdy w danej miejscowości nie ma jego macierzystej wspólnoty.