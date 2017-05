Kościół na Wschodzie potrzebuje inwestycji w człowieka

Ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, odznaczony 2 maja br. przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, mówi w rozmowie z KAI o tym, co jest najważniejsze dla Kościoła na Wschodzie.

– Odznaczenie, które odebrałem z rąk pana prezydenta traktuję jako docenienie tego, co od ponad 25 lat robi Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. To jest zasługa nie jednego człowieka, ale wielu pokoleń osób, które ten Zespół tworzyły i tworzą nadal. Jest to także docenienie tego, co Kościół w Polsce robi dla Kościoła na Wschodzie: całego wysiłku kapłanów, sióstr i braci zakonnych i dobrodziejów – mówi w rozmowie z KAI dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża, chrystusowiec. Jak dodaje, ważna jest nie tylko pamięć o wysiłku i ofiarnej pracy misjonarzy, ale też docenianie ich działalności poprzez konkretne gesty.

Ks. Kryża podkreśla także, że otrzymane odznaczenie jest również wyrazem pamięci o Polakach i potomkach polskich emigrantów mieszkających na Wschodzie.

„Jako Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie staramy się przynajmniej w jakimś zakresie pomagać tym osobom. Dlatego to odznaczenie traktuję jako docenienie naszych wspólnych wysiłków i jako mobilizację do dalszej pracy, pomysłów i wysiłków w odpowiadaniu na konkretne potrzeby naszych rodaków na Wschodzie”.

Pytany o to, jakie są obecnie najważniejsze potrzeby Kościoła w krajach byłego Związku Radzieckiego, ks. Kryża podkreśla, że na pierwszym miejscu nie znajdują się potrzeby materialne.

„Najważniejsza jest inwestycja w drugiego człowieka, która pomaga tym ludziom w normalnym codziennym funkcjonowaniu, a także w kształtowaniu swojego ducha i w nowym spojrzeniu na siebie i na swoją ojczyznę” – wyjaśnia dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Jak podkreśla, krokami, które w tym pomagają jest m.in. wejście w życie nowelizacji ustawy o repatriacji oraz liczne projekty służące budowaniu wzajemnych relacji między Polakami i mieszkańcami byłych republik sowieckich, koordynowane m.in. przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Jednym z nich jest projekt partnerskich parafii, które posłużą nawiązaniu konkretnej współpracy pomiędzy parafiami archidiecezji warszawskiej i największej na świecie diecezji św. Józefa w Irkucku.

„Już pod koniec maja do parafii syberyjskich udadzą się proboszczowie czterech warszawskich parafii. Ta wizyta zaowocuje współpracą, a w konsekwencji, m.in. wymianą młodzieży, wzajemnymi odwiedzinami itd. Zaczynamy od czterech warszawskich parafii z nadzieją, że projekt będzie się rozwijał” – objaśnia ks. Kryża.

Tylko w ubiegłym roku Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przekazał wsparcie finansowe w wysokości blisko 2,1 mln zł. Oprócz wsparcia ordynariuszy diecezji Kościoła katolickiego na Wschodzie (15 tys. zł dla każdej diecezji), pomoc finansowa została przeznaczona na wsparcie wyjazdów i spotkań formacyjnych dzieci i młodzieży (ponad 333,5 tys. zł), w tym blisko 89 tys. zł dofinansowania udziału w ŚDM Kraków 2016. Pieniądze przeznaczone zostały także na pomoc liturgiczną, polegającą na zakupie m.in. tabernakulów, naczyń, szat i ksiąg liturgicznych (ponad 296 tys. zł); pomoc katechetyczną, zawierającą m.in. zakup Pisma Świętego, modlitewników, książek, zapewnienie dostępu do mediów katolickich (ponad 284 tys. zł), dofinansowanie remontowo-budowlane w wysokości ponad 483,5 tys. zł, wyposażenie i funkcjonowanie ośrodków duszpasterskich, klasztorów, świetlic środowiskowych, przedszkoli i domów opieki – w sumie blisko 478 tys. zł.

Ponadto, w ramach prowadzonej działalności, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie finansuje obecnie stypendia dla 16 osób ze Wschodu studiujących w Polsce, przeznaczając na ten cel ok. 42 tys. zł w roku akademickim 2016/2017.