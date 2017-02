Kościół tarnowski modlił się za bp. Leszkiewicza z okazji 1. rocznicy sakry

„Kochając ludzi i Kościół trzeba być jednoznacznym w swoich działaniach, słowach, wierności Ewangelii i Chrystusowi” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż, przewodnicząc Mszy św. z okazji pierwszej rocznicy przyjęcia sakry przez biskupa Leszka Leszkiewicza. W bazylice katedralnej modlili się duchowni, siostry zakonne, diakoni, alumni oraz mieszkańcy Tarnowa i okolic.

„Biskupi nie będą zakładnikami kogokolwiek, jakiejkolwiek ideologii czy nurtu, nie będą zakładnikami słupków popularności opinii publicznej. W wielu sytuacjach będą się musieli się narazić, będą odrzucani i piętnowani. Nie będą się przymilać” – dodał.

Bp Jeż podkreślił misyjne zaangażowanie swojego bliskiego współpracownika. „Pasterskiemu spojrzeniu biskupa Leszka bardzo bliski jest wymiar misyjny Kościoła. To dzięki tej otwartości i zaangażowaniu mogą nieprzerwanie rodzić się nowe wspólnoty wyznawców Chrystusa, ożywianych tą samą miłością i zespolonych tym samym duchem” – mówił.

Biskup tarnowski powiedział, że jeden rok to niewiele, ale jest to pewna całość, która u początku posługi biskupiej staje się punktem odniesienia na przyszłość. „Zamknięty cykl jednego roku daje swoisty ogląd posługi biskupa. Są to zarówno wydarzenia przywoływane cyklem roku liturgicznego, jak i sprawowanie sakramentów, praca w kurii diecezjalnej, wizytowanie parafii, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz niezliczone spotkania z osobami, które w różnych sprawach zwracają się do biskupa” – podkreślił.

Bp Leszek Leszkiewicz powiedział na koniec, że Eucharystia to najdoskonalsze dziękczynienie w jakim możemy uczestniczyć. „Jestem bardzo wdzięczny Kościołowi tarnowskiemu, za to, że mogę pośród ludu Bożego tutaj żyjącego, odnajdywać siebie jako syna tej ziemi, tego Kościoła” – dodaj. Dziękował Biskupowi Tarnowskiemu, biskupom pomocniczym, a także kapłanom, wspólnocie seminaryjnej, siostrom zakonnym, rodzinie, byłym parafianom i wszystkim diecezjom.

Nawiązując do zbliżającego się Synodu, bp Leszkiewicz poprosił o modlitwę za Kościół tarnowski, a zwłaszcza za kapłanów.

Bp Leszek Leszkiewicz urodził się 10 maja 1970 r. w Gorlicach. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienniku Biskupim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku. Następnie pracował w parafii św. Marii Magdaleny w Szczucinie. Później przygotowywał się do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W 2001 wyjechał do Ekwadoru, gdzie pracował do 2006 r. Po powrocie do 2009 studiował misjologię w Rzymie. Przez rok był wicedyrektorem Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Od 2010 był prefektem WSD w Tarnowie. 28 marca 2015 roku został proboszczem parafii św. Mikołaja w Bochni i jednocześnie kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. W tym samym roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Matki Bożej Różańcowej przy bocheńskim sanktuarium i wybrany prepozytem tejże kapituły.

19 grudnia 2015 Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Bossa.

Na hasło swojej posługi, biskup wybrał słowa „In Gaudio Evangelii”. Święcenia biskupie otrzymał 6 lutego 2016 r. Głównym konsekratorem był biskup tarnowski Andrzej Jeż, a współkonsekratorami bp Wiesław Lechowicz i bp Stanisław Salaterski.

Misje, obowiązki w kurii, uroczystości w parafiach wypełniły roczną posługę. Biskup zadał też pytanie papieżowi podczas spotkania Ojca św. Franciszka z biskupami w Krakowie, ponadto prowadził internetowe rekolekcje. Odpowiada także w Internecie na pytania młodych ludzi. Niedawno został przewodniczącym Komisji Przygotowawczej ds. V Synodu Diecezji Tarnowskiej.