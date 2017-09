Kościoły Jerozolimy w obronie praw tamtejszych chrześcijan

Atakiem na „status quo”, od wieków regulujące prawnie relacje między wyznaniami religijnymi w Jerozolimie, zwierzchnicy tamtejszych Kościołów chrześcijańskich nazwali we wspólnym oświadczeniu niedawne posunięcia izraelskich władz.

Chodzi o dwie sprawy. Pierwszą jest wyrok sądowy przyznający trzem izraelskim firmom należącym do żydowskich osadników użytkowanie własności patriarchatu greckoprawosławnego, a mianowicie dwóch hoteli w pobliżu jerozolimskiej Bramy Jafy. Druga to projekt ustawy izraelskiego parlamentu, mającej ograniczyć prawa Kościołów co do ich własności.

Jerozolimscy zwierzchnicy kościelni ostro potępili wspomniane pociągnięcia jako godzące w integralność tego miasta i całej Ziemi Świętej oraz osłabiające tam obecność wyznawców Chrystusa. „Stwierdzamy w możliwie jak najjaśniejszy sposób, że żywa i dynamiczna wspólnota chrześcijańska to element istotny dla tak zróżnicowanego społeczeństwa, a jej zagrożenia tylko zaostrzają napięcia w tych tak trudnych momentach” – czytamy w deklaracji.

Podpisało ją 13 jerozolimskich zwierzchników kościelnych różnych wyznań, w tym administrator apostolski patriarchatu łacińskiego abp Pierbattista Pizzaballa i franciszkański kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton. Apelują oni do Kościołów na całym świecie, rządów i wszystkich ludzi dobrej woli o poparcie w obronie nienaruszalności historycznego „status quo” tamtejszych chrześcijan.