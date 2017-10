Transmisja różańca z kaplicy koszalińskiego domu biskupiego

To w pewnym sensie największe nabożeństwo różańcowe w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W środę 4 października o godz. 21.00 odbyła się pierwsza w tym roku różańcowa transmisja z kaplicy domu biskupiego w Koszalinie. Modlitwie przewodniczył bp Krzysztof Zadarko.

Rozpoczynając modlitwę, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej prosił uczestników transmisji, aby, oprócz swoich intencji, pamiętali także o uchodźcach, a także o tych wszystkich, którzy w trudnych warunkach próbują przedostać się do Europy, narażając, a często tracąc życie.

Nawiązując do wrześniowego czuwania młodych, podczas którego uczestnikom rozdano kilka tysięcy różańców do noszenia na nadgarstku, bp Zadarko zaznaczył: „To nie jest gadżet. Kiedy bierzemy go do ręki i próbujemy odmawiać, okazuje się czymś niezwykłym. Wielu zaświadcza o tym, że wraz z tą modlitwą w ich życiu zaczęło się wiele zmieniać”.

Transmisja dostępna była na stronie telewizji „Dobre Media”, na Facebooku i na kanale YouTube. Według danych serwerowych uczestniczyło w niej prawie 3,5 tys. osób.

Do wspólnej modlitwy w każdą środę października zaprosił diecezjan, głównie młodzież, bp Edward Dajczak. Pomysł zrodził się kilka lat temu podczas Diecezjalnego Spotkania Młodych w Skrzatuszu. Chodziło o przedłużenie modlitewnej wspólnoty i zachętę do odmawiania różańca. W modlitwę włączają się nie tylko przedstawiciele młodego pokolenia, ale wierni z różnych stron diecezji, Polski, a także z innych krajów.