Koszalin: Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

Msza Św. w kościele pw. św. Wojciecha, konferencja dla rodziców, harcerskie zbiórki. Na koniec przedstawienie o św. Bracie Albercie i wspólny apel. Tak w Koszalinie wyglądał Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Być dobrym jak chleb”. Duszpasterzem Skautów Europy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest ojciec Rafał Dudek, benedyktyn ze Starego Krakowa.

– Są to wartości, które są uniwersalne i odpowiadają naturalnym potrzebom człowieka. Dlatego sprawdzają się pod każdą szerokością geograficzną od 100 lat. Skauting istnieje w każdej kulturze, w różnych zakątkach świata, bo po prostu jest bliski człowiekowi – tłumaczy o. Dudek.

Skauting obejmuje trzy gałęzie, każda ma zajęcia dostosowane do poziomu i potrzeb młodego człowieka. Najmłodsze są wilczki – to dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Na tym etapie wszystkie treści przekazywane są w formie zabawy opartej na Księdze Dżungli. Zbiórki odbywają się raz na dwa tygodnie. Na czele gromady stoi najstarszy, dorosły człowiek – Akela.

Ojciec Rafał Dudek informuje, że w przypadku starszych harcerzy i harcerek są to zbiórki małych grup, na ich czele stoi zastępowy w wieku 16-17 lat.

– Jest duże zaufanie, pełna samodzielność. Wszystkie zbiórki odbywają się na łonie przyrody, blisko natury – w lesie, polanie, na łące. U szefów, czyli wędrowników powyżej 16 roku podstawową formą jest wędrówka – weekendowa, maksymalnie kilkudniowa. One odbywają się kilka razy w roku. Zawsze jest pokonywanie przestrzeni, stosujemy taką pedagogikę drogi – człowiek w drodze uczy się pokonywać przeciwności i podejmuje zobowiązania życiowe – mówi duszpasterz skautów.

Konferencję dla rodziców wilczków, harcerek i harcerzy poprowadził w Koszalinie Zbigniew Korba, były przewodniczący Skautów Europy, prawnik, ojciec piątki dzieci, w tym trójki nastolatków.

„Chciałem powiedzieć, jak ważne dla młodego człowieka jest zaufanie, towarzyszenie, tworzenie więzi i inspirowanie. Zachęcanie do tego, aby dzieci wychodziły z domu, budowały relacje międzyludzkie, po to, aby przeżyć prawdziwą przygodę z prawdziwymi przyjaciółmi. Pod okiem starszego brata, drużynowego czy Akeli. Aby stać się lepszym człowiekiem i po to, aby spotkać w pewnym momencie Pana Boga. Odpowiedzieć sobie na ważne pytania i starać się dojść do dojrzałości w taki sposób, żeby być najlepszą wersją samego siebie. Rozpoznać swoje talenty i je pomnożyć – wyjaśnia Zbigniew Korba.

Na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jednostki Skautów Europy powstają od dwóch lat. Obecnie skautów można spotkać w Koszalinie, Słupsku, Kołobrzegu, Szczecinku, Sławsku, Pile i Biesowicach. Łącznie to grupa 150. młodych osób w mundurach.