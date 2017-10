Koszalin: finał diecezjalnego konkursu plastycznego

W Koszalinie odbył się finał 14. diecezjalnego konkursu „Mój kościół na Pomorzu”. Jury nagrodziło uczniów, którzy przedstawili swoje świątynie w formie rysunku, malarstwa, fotografii lub makiety. – Pozwoliliście nam zobaczyć coś ładnego i dobrego, co jest związane z waszym kościołem, waszą historią – powiedział do uczniów zgromadzonych w kościele pw. Ducha Świętego ks. dr Dariusz Wypych, wicedyrektor wydziału katechetycznego.

W tym roku konkurs zgromadził 770 prac uczniów szkół różnego szczebla oraz ośrodków specjalnych z całej diecezji. Choć to mniej niż w poprzednich latach, liczba wciąż jest imponująca. To zasługa głównie katechetów i nauczycieli, którzy promują ideę konkursową wśród swoich wychowanków.

Rozwiązanie konkursu odbyło się 20 października w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Przybyli na nie wyróżnieni uczniowie wraz z nauczycielami i opiekunami.

Ich prace – rysunki, malarstwo, fotografie oraz formy przestrzenne – zaprezentowano w formie wystawy w kościele Ducha Świętego. Ze względu na różnorodność kryteriów plastycznych oraz wiekowych najlepszym uczestnikom przyznano 63 równorzędne wyróżnienia.

Konkurs poprzez zaangażowanie artystyczne dzieci i młodzieży ma ambicje umacniać w nich przynależność do Kościoła i ojczyzny. Wielu uczniów nawiązało w swoich pracach do Roku Brata Alberta, ukazując wymiar miłosierdzia oraz do wydarzeń roku objawień Matki Bożej i podkreśliło maryjny rys swoich świątyń i obrzędów religijnych.

Jak wyjaśnił Grzegorz Igel, członek komisji konkursowej, celem konkursu jest również integracja, zwłaszcza ta rodzinna. – To fantastyczna sprawa, gdy widzimy, że w wykonaniu pracy brała udział cała rodzina – powiedział G. Igel. – Chociaż do tej pory dopiero jeden z uczestników przyznał się do tego, podpisując swoje dzieło „Adaś i mama”.

Ks. dr Dariusz Wypych, wicedyrektor wydziału katechetycznego, podziękował katechetom i ich podopiecznym za wykonanie dzieł, które sprzeciwiają się współczesnej sztuce plastycznej. – Często to obrazy złe, które nie niosą dobrych wiadomości – powiedział do zgromadzonych w koszalińskiej świątyni. – Wy pozwoliliście nam zobaczyć coś ładnego i dobrego, co jest związane z waszym kościołem, waszą historią.

Wicekurator Zachodniopomorski Robert Stępień podkreślił znaczenie idei konkursu dla wzmacniania tożsamości narodowej i regionalnej. – Kościół na Pomorzu oznacza tożsamość, w odniesieniu do wiary, a także do naszej ojczyzny, Polski. Także do tej mniejszej ojczyzny, tutaj, na Pomorzu – powiedział R. Stępień.

Konkurs „Mój kościół na Pomorzu” ma 14-letnią tradycję, wśród jego inicjatorów jest koszaliński rzeźbiarz Zygmunt Wujek, obecnie przewodniczący jury konkursowemu. Konkurs dociera do szerokiej rzeszy odbiorców, m.in. dzięki organizowanym od kilku lat eliminacjom szkolnym.

Wręczenie nagród odbyło się w ramach Koszalińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej przebiegających pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Organizatorami konkursu byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Klub Inteligencji Katolickiej w Koszalinie, parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Patronat honorowy nad konkursem objęli biskup Edward Dajczak oraz Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.