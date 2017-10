Koszalin: formacja parafialnych zespołów synodalnych

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wszedł w fazę prac parafialnych zespołów synodalnych. Za nimi pierwsze spotkania, obecnie przyszedł czas pogłębienia formacji i rzetelnej informacji co do kierunku działań. Wgląd w przestrzeń życia parafialnego, analiza, co jest w nim radością, ale też co stanowi problem i staje się wyzwaniem, głównie w zakresie ewangelizacji, to podstawowe zadania zespołów. – Priorytetem jest aspekt duszpasterski, ale oczekujemy też diagnozy parafii – powiedział ks. dr Tomasz Tomaszewski, sekretarz synodu. W WSD odbyli dzień skupienia delegatów z północnej części diecezji.

Dzień skupienia parafialnych zespołów synodalnych (PZS) przypadł na sobotę 14 października i odbył się w koszalińskim Wyższym Seminarium Duchownym i Centrum Edukacyjno Formacyjnym. To jedno z czterech takich spotkań w diecezji. Od 8 października odbywają się one przez cztery kolejne soboty w Koszalinie i Skrzatuszu. Obydwa spotkania w Koszalinie skupiły 270 osób. Jak pokazują zgłoszenia, podobnej liczby można się spodziewać także podczas spotkań w południowej części diecezji.

Jak powiedział ks. Tomaszewski celem dnia skupienia PZS jest nie tylko formacja duchowa, ale także przekazanie informacji przygotowujących je do kolejnych zebrań, których głównym celem ma być podjęcie zadań przygotowanych przez komisje tematyczne.

Wśród zadań, jakie stoją przed PZS, ks. Tomaszewski wymienia wgląd w przestrzeń życia parafialnego, analizę, co jest w nim radością, ale też co stanowi problem i staje się wyzwaniem, głównie w zakresie ewangelizacji. – Priorytetem jest aspekt duszpasterski, ale oczekujemy też diagnozy parafii – powiedział. – W protokołach z zebrań PZS, które spływają do sekretariatu synodu, widać, że mimo różnic w szczegółowych wnioskach, w ogólnym obrazie zawartych jest wiele punktów zbieżnych.

Parafialne zespoły synodalne (PZS) powołane w ramach II Synodu Diecezjalnego są dość młode. Utworzone na wiosnę niemal we wszystkich z 220 parafii diecezji, skupiają ok. 3300 osób. Mają za sobą dopiero jedno, wrześniowe, spotkanie. Zgodnie z wytycznymi sekretarza synodu, zadaniem proboszczów było wówczas przedstawienie stanu duszpasterskiego parafii. W tych, w których nie funkcjonowały do tej pory rady duszpasterskie, jest to novum.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej został zwołany 11 czerwca 2016 r. podczas diecezjalnych uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w Kołobrzegu. Od tamtego czasu w diecezji trwały różnego rodzaju spotkania, rekolekcje, konferencje mające na celu pobudzenie wśród wiernych świadomości znaczenia synodu oraz wyłonienie kandydatów do komisji oraz zespołów parafialnych. 25 lutego 2017 r. w koszalińskiej katedrze bp Edward Dajczak uroczyście zainaugurował synod oraz powołał komisje synodalne.