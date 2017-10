Koszalin: ks. Kieniewicz o profesjonalizmie ewangelizatora

Profesjonalizm głoszenia Ewangelii polega na posłuszeństwie słowu Bożemu i Duchowi Świętemu w wypełnieniu misji, którą Bóg daje. Mam być profesjonalistą właśnie w tym, w przeciwnym razie zacznę uciekać od Boga, jak Eliasz na górę Karmel – powiedział ks. dr Piotr Kieniewicz podczas Mszy św. rozpoczynającej V Forum Charyzmatyczne.

Słowo otwierające 6 października jubileuszowe V Forum Charyzmatyczne w Koszalinie wygłosił ks. dr Piotr Kieniewicz. W homilii, której przewodniczył podczas Mszy św. sprawowanej w hali II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie, podjął temat pokory ewangelizatora, który rozumie, że jest narzędziem Boga. Nauczanie rozpoczął od słów „biada”, którymi Bóg upomina lud w liturgii słowa, także – jak podkreślił kaznodzieja – lud zgromadzony na koszalińskim forum charyzmatycznym. Za dramat człowieka rozpoznającego przychodzącego Mesjasza, uznał bycie uległym wobec manipulacji pochodzącej od świata, w wyniku której człowiek ulega zgorszeniu Krzyżem Chrystusa.

– Bóg mówi, że aby „zabrać się” do uwielbiania Go, trzeba najpierw przyjąć właściwą postawę – powiedział ks. Kieniewicz o uznaniu własnej grzeszności. Ludzi mających doświadczenie działania mocy Bożej przestrzegał przed bagatelizowaniem grzechu, ponieważ nawet mała niewierność z czasem zaczyna rosnąć. Powiedział, że uwielbiać Boga mogą ci, którzy nie mają żadnego tytułu do tego, by przed Nim stanąć, by otrzymać Jego błogosławieństwo.

Kaznodzieja podkreślił, że na ewangelizację nie należy patrzeć przez kryterium skuteczności czy statystycznych zestawień ile osób przyszło na spotkanie charyzmatyczne, choćby nawet stadionowe czy na forum, ilu z nich mówi językami, ilu chodzi do kościoła. – Boże kryterium to: czy ty kochasz drugiego człowieka, tego, który jest obok ciebie – wyjaśnił.

Według ks. Kieniewicza zadaniem ewangelizatora jest wierność w przekazywaniu Bożych natchnień, a nie dbałość o skuteczność misji. – Jakością naszej pracy w ewangelizacji nie jest to, ile osób przyciągnąłeś, lecz czy byłeś wierny w głoszeniu, czy powiedziałeś ludziom dokładnie to, co miałeś powiedzieć – mówił, stosując porównanie Bożego natchnienia do listu. – Czy jesteś dobrym listonoszem, który dostarczył to, co mu przekazano. Ważny jest list. Czy list został dostarczony?

Ks. Kieniewicz podkreślił wagę rozeznania Kościoła w podjęciu misji ewangelizacyjnej, mówiąc że kryterium rozpoznawczym Bożego „listonosza” jest znak Jezusa Chrystusa. – Ten znak jest widoczny przez bardzo prostą rzecz: mandat Kościoła. To jest np. proboszcz – podpowiadał sugerując, by nawet tak prostą misję jak głoszenie Jezusa w swoim miejscu pracy poddawać pod osąd proboszcza swojej parafii i prosić o jego błogosławieństwo.

Inną kwestią jest to, czy jest się w ogóle powołanym przez Boga do głoszenia Jego orędzia innym. Według ks. Kieniewicza każdy potrafi rozpoznać w swoim sercu. – Bóg daje ci pewne doświadczenie i posyła cię do ludzi. Mówisz: nie nadaję się. Jeśli On cię posłał, to się nadajesz. Tyle ci wystarczy – uspakajał.

Co więcej, nie chodzi o to, by głosić Ewangelię każdemu, ale by rzeczywiście ograniczyć się do roli „listonosza”, Bogu pozostawiając wybór adresata. – Mam głosić Jezusa temu, do kogo rzeczywiście jestem posłany, niekoniecznie pierwszemu napotkanemu – powiedział ks. Kieniewicz tłumacząc, że być może wielu ludzi wokół nas jeszcze nie jest gotowych na przyjęcie Bożego orędzia, dlatego nie do nas należy spekulowanie, co się z nimi stanie, bowiem spekulacje odrywają człowieka od Boga.

– Profesjonalizm głoszenia polega na posłuszeństwie słowu Bożemu i Duchowi Świętemu w wypełnieniu misji, którą Bóg daje. Mam być profesjonalistą właśnie w tym, w przeciwnym razie zacznę uciekać od Boga jak Eliasz na górę Karmel.

V Forum Charyzmatyczne zgromadziło 6 października 200 osób w hali II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie. Organizatorem Forum jest Szkoła Nowej Ewangelizacji w Koszalinie tworzona przez Wspólnotę św. Pawła. Uczestnikami forum są głównie członkowie wspólnot charyzmatycznych. Wśród prelegentów są ks. dr Piotr Kieniewicz, ks. Piotr Kurkiewicz OFM Cap, o. Janusz Jędryszek OFM Conv, ks. prof. dr hab. Janusz Lemański, Małgorzata i Tomasz Terlikowscy (Wspólnota Emmanuel), s. Tomasza Potrzebowska CSC, o. Waldemar Korba OFM Cap, ks. dr Wojciech Wójtowicz (WSD), Magdalena Plucner, ks.