Koszalin: Nagrody im. kard. Ignacego Jeża rozdane

Nagrody im. kard. Ignacego Jeża rozdane. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Koszalińskiej. Kapituła IX edycji Nagrody przyznała trzy równorzędne statuetki, które trafiły do Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Koszalinie, Tadeusza Błaszczaka ze szczecineckiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz do Mariusza Kajewskiego ze słupskiego Towarzystwa im. Br. Alberta.

Sekretarz Kapituły Nagrody Ryszard Pilich przyznaje, że na to wyróżnienie dla ludzi, którzy potrafią służyć innym, znajdują dla siebie specjalne miejsca i nisze, w których czuje się dużo ciepła.

– Byliśmy w tym roku bardzo zgodni, jednomyślni, chociaż kandydatów było znacznie więcej. Nigdy nie rezygnujemy z kandydatur, które są zgłaszane. Zazwyczaj kierujemy się określoną perspektywą. Teraz nawiązaliśmy do Roku Miłosierdzia. Chcieliśmy wyróżnić osoby, które są zasłużone szczególnie na tym polu – wyjaśniał Ryszard Pilich.

W imieniu sióstr zakonnych z koszalińskiej Góry Chełmskiej nagrodę odebrała siostra Lidia Czerwonka, przełożona prowincjalna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi.

– Ta nagroda jest bardzo wielkim darem, ze względu na to, że nasza więź z kardynałem nominatem Ignacym Jeżem jest bardzo długa – ona dalej trwa w tajemnicy świętych obcowania. W dziedzictwo kardynała wpisane jest też dziedzictwo św. Jana Pawła II. Nie byłoby Jana Pawła II na Górze Chełmskiej w Koszalinie, być może Góra w ogóle nie byłaby dostępna dla Kościoła, gdyby nie potężny wkład ks. kardynała Jeża. Jest to dla nas dar, ale i zobowiązanie w wymiarze historii i świętości tego miejsca – mówiła s. Lidia Czerwonka.

Mariusz Kajewski, były prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Słupsku został nagrodzony za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących najuboższych mieszkańców Słupska.

– To dla mnie bardzo ważny dzień. Jestem wzruszony i brakuje mi słów przez to docenienie za moją pracę. Kardynał Jeż to postać dobrze mi znana i ceniona. Jeszcze jak był biskupem, to często u nas bywał. Człowiek znakomity. Zapamiętałem go jako człowieka bardzo dowcipnego, o szerokich poglądach, trafiał do wszystkich ludzi – wspominał Mariusz Kajewski.

W kapitule IX edycji Nagrody im. ks. kardynała nom. Ignacego Jeża zasiedli: bp Edward Dajczak, Ryszard Pilich z Civitas Christiana, ks. Łukasz Gąsiorowski oraz ks. Tomasz Roda. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Koszalińskiej wystąpił Michał Rassek ze swoim zespołem.

Celem Nagrody jest promowanie i inspirowanie działalności oraz twórczości krzewiącej ideały i postawy będące świadectwem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, a przez to upamiętnienie działalności ks. kard. nominata Ignacego Jeża. Towarzyszy jej hasło „Radość płynie z nadziei”.