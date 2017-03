Koszalin: nowa siedziba „Civitas Christiana”

W Koszalinie otwarto nową siedzibę stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Trzykondygnacyjny budynek usługowo-mieszkalny o łącznej powierzchni 1200 mkw. znajduje się w samym centrum miasta, przy ul. Bolesława Krzywoustego.

– Pomysł powstał w 2008 r., a realizacja rozpoczęła się w 2014 r. Budowa potrwała około 1,5 roku – poprzedziły ją jednak kilkumiesięczne prace archeologiczne. Projektantem obiektu jest architekt Rajmund Rink, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer – informuje Ryszard Pilich, przewodniczący zarządu okręgowego „Civitas Christiana” w Koszalinie.

W trakcie uroczystego otwarcia budynek pobłogosławił ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej bp Edward Dajczak. Na początku zaznaczył, że mury są niezwykle istotne, ale to jest tylko narzędzie tego wszystkiego, co ma się w tym miejscu dziać.

– Cel działalności Civitas Christiana jest tak oczywisty i tak jasny, że samo błogosławieństwo jest również oczywiste i bezdyskusyjne. Wszystko, co będzie się tu działo zgodnie ze statutem, celami i sposobem działania stowarzyszenia, jest skierowane do człowieka, jest otwarte, prospołeczne, pełne odwołań do miłości, którą zdefiniował syn Boga, Jezus Chrystus – powiedział bp Dajczak.

W skład nowego obiektu wchodzi 5 lokali usługowych, 3 duże mieszkania oraz podziemny garaż. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Postawiłem na rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. Obiekt został podzielony na trzy części – ma dwa skrzydła i spajającą je rotundę. Wkomponowanie siedziby w miejską przestrzeń wymagało wczytania historycznego, uwzględnienia wytycznych od konserwatora zabytków. Głównym obiektem determinującym charakter nowego budynku jest sąsiadujący z nim zabytkowy kościół pw. św. Józefa. On wymusza skalę obiektu i rozwiązania materiałowe – wyjaśniał architekt Rajmund Rink.

Na uroczystość otwarcia przyjechał m.in. Tomasz Nakielski przewodniczący Stowarzyszenia Civitas Christiana.

– Jesteśmy stowarzyszeniem, które chce wprowadzać ład, wartości w rzeczywistość społeczną poprzez ewangelizowanie tej rzeczywistości – w wymiarze polityki, kultury, ekonomii. Cieszymy się, że możemy pracować w takim budynku, który wprowadza pewien spokój, harmonię do przestrzeni miasta. Nie jestem fachowcem, ale architektonicznie robi pozytywne wrażenie. Jest to budynek bardzo ładny, nic tylko w nim mieszkać i pracować – stwierdził w rozmowie z KAI Tomasz Nakielski.

Ryszard Pilich zaznaczył, że chociaż obiekt jest siedzibą oddziału okręgowego Civitas Christiana, stowarzyszenie będzie go użytkować w niewielkiej części – zajmie około 150 mkw.

– W to wlicza się wielofunkcyjna sala, która będzie przestrzenią na koncerty, seminaria, konferencje i różne inne formy spotkań, które od lat prowadzimy. Reszta jest przeznaczona pod wynajem. To ma służyć finansowaniu naszej szerokiej działalności stowarzyszenia. Potrzebujemy środków, aby to wszystko mogło się odbywać i abyśmy mogli wzbogacać i tworzyć kulturę chrześcijańską na tych ziemiach.

Koszaliński Oddział Okręgowy Civitas Christiana działa od 20 lat. Obecnie skupia blisko 60 świeckich katolików. Stowarzyszenie organizuje wiele cyklicznych imprez – m.in. Koszaliński Festiwal Pieśni Religijnej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Katolickie Dni Społeczne oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej.