Koszalin: patriotyczne śpiewanie na placu Zwycięstwa

Obywatelski Komitet Wspólnego Śpiewania Pieśni i Piosenek Patriotycznych uczcił w Koszalinie Święto Konstytucji 3 Maja zwołując mieszczan na śpiewanie utworów, które Polakom mówią o ojczyźnie i bohaterstwie jej obrońców. Obok dostojnych pieśni nie zabrakło wojennych szlagierów.

W popołudnie 3 maja na koszalińskim placu Zwycięstwa pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadziło się 250 osób. Zaopatrzeni w śpiewniki nie żałowali głosów, zaczynając od wyśpiewanego na baczność Mazurka Dąbrowskiego. Prócz podniosłych Roty lub „Żeby Polska była Polską”, słychać było także podnoszące ducha wojenne piosenki jak „Hej, hej ułani” czy „Maszerują strzelcy”.

Honorowymi gośćmi spotkania było kilkunastu kombatantów II Wojny Światowej. Zgromadzonych pod sceną wspierali w śpiewaniu soliści chórów z Koszalina i Darłowa występujący jako chór „Polskie kwiaty”, natomiast historię utworów przybliżał Krzysztof Plewa z Polskiego Radia Koszalin.

– Wracamy do wartości patriotycznych, to w Polsce już stały trend. Przyszedł czas i na Koszalin – powiedział Stanisław Trzuskowski, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Wspólnego Śpiewania Pieśni i Piosenek Patriotycznych.

S. Trzuskowski uważa, że inicjatywa ma sens, ponieważ śpiewanie zawsze towarzyszyło Polakom, szczególnie w chwilach narodowej próby: wojen, walk, powstańczych zrywów.

– Obecnie, w czasie pokoju, wykorzystujemy to jako radosne majowe śpiewanie, które powinno integrować Polaków i rozpalić w nich na nowo patriotyczne uczucia – zaznaczył S. Trzuskowski. – To ważne, ponieważ współczesny patriotyzm zbacza z kursu na niewłaściwe ścieżki. Poprzez spotkanie przy patriotycznej piosence chcemy tę właściwą miłość do ojczyzny przywrócić. To obowiązek Polaka, wspaniała piękna rzecz.

Inicjatywę patriotycznego śpiewania zawiązał 3-osobowy Obywatelski Komitet Wspólnego Śpiewania Pieśni i Piosenek Patriotycznych. To pierwsza tego typu impreza zorganizowana w Koszalinie w trzeciomajowe święto. Organizatorzy zapowiadają, że to początek tego typu patriotycznych wydarzeń w Koszalinie.