Koszalin: pięciu diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu

Bp Edward Dajczak udzielił dzisiaj w koszalińskiej katedrze święceń prezbiteratu pięciu diakonom z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Święcenia otrzymali: ks. Rafał Dresler, ks. Jacek Herman, ks. Rafał Kowalski, ks. Piotr Kuczewski oraz ks. Adam Pałka.

– Jeżeli chcecie ludziom cokolwiek zaproponować, to każdy z nas musi udowodnić sobą, że wszystkie istotne problemy swojego życia rozwiązał Chrystusem. Ludzie będą musieli to na Was zobaczyć. Powiem więcej, na nas wszystkich, jak tu jesteśmy, w tej diecezji i nie tylko. Nie usłyszeć, zobaczyć – jak to jest, kiedy się rozwiązuje życie według Jezusa. To jest kapłaństwo według serca jezusowego – mówił w homilii bp Edward Dajczak.

Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podkreślał, że wszyscy żyjemy i funkcjonujemy w świecie, który nie wierzy słowom.

„Jezus nie zadał nam odprawiania Mszy św., Jezus nie zadał nam zadania – celebrujecie, odprawiajcie i powtarzajcie. Jezus zadał nam coś zupełnie innego. Nie żebyśmy mówili, ale żebyśmy czynili to na jego pamiątkę. To nie jest mówienie, to jest życie” – zaznaczył hierarcha.

„Przed chwilą zabrzmiało wasze słowo jednoznacznie i krótko – Jestem. Nie jest to formuła, którą trzeba wypowiedzieć, bo tak mówią księgi liturgiczne. To słowo pierwszy wypowiedział ojciec wiary – Abraham. Doskonale wiemy, co ono w jego życiu znaczyło. Jak było spełnione, jak się zrealizowało” – mówił biskup.

Jak podkreślił, pierwszy Kościół, który rozpoczął swoje istnienie, i który jest w Chrystusie zebrał się najpierw na modlitwie.

„Trwał w nauce apostołów, trwał w łamaniu chleba, trwał w modlitwie. Kochani Bracia, to trwanie w modlitwie – brzmi to jak paradoks, jest dla kapłana w praktyce najtrudniejsze i najczęściej przegrywane. Nie w odmówionym brewiarzu, ale nieruchomo przed Panem Eucharystycznym, by potem prawdziwie powiedzieć: bierzcie i jedzcie” – zachęcał.

W uroczystości uczestniczył ojciec jednego z wyświęconych diakonów, Andrzej Dressler.

„Kiedyś w szkole ksiądz na lekcji religii mówił do mnie i do mojego brata, abyśmy zostali kapłanami. Broniłem się, mówiłem, że nie czuję powołania. No i tak wyszło, że tata nie został, ale jego syn już tak. Mamy piątkę dzieci, ludzie mówią, że jeden dla Boga to nic się nie stanie. To nie jest tak, że nic się nie stanie. Tu się trzeba radować. Rafałowi nie trzeba było przypominać, aby w niedzielę szedł do Kościoła. Był ministrantem, już pierwszej klasie gimnazjum powiedział nam, że pójdzie do seminarium. Wytrwał w tym postanowieniu” – mówił ojciec neoprezbitera ks. Rafała Dreslera.

Dzisiejsze święcenia poprzedziły kilkudniowe rekolekcje dla diakonów, które w Lipiu poprowadził ks. Piotr Wieteska, ojciec duchowny w koszalińskim seminarium.