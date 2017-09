Koszalin: „Różaniec Do Granic” na plażach Bałtyku

Mamy około 150 km linii brzegowej Bałtyku, która zarazem stanowi strefę graniczną. I właśnie w strefach na plażach zgromadzą się wierni naszej diecezji oraz ci, którzy będą chcieli u nas dołączyć do tej ogólnopolskiej akcji – powiedział ks. Paweł Wojtalewicz, koordynator akcji „Różaniec Do Granic” w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

„Różaniec Do Granic” to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, uczestnicy akcji staną z różańcami w dłoni wzdłuż polskich granic.

– Mamy około 150 km linii brzegowej Bałtyku, która zarazem stanowi strefę graniczną. I właśnie w strefach na plażach zgromadzą się wierni naszej diecezji oraz ci, którzy będą chcieli u nas dołączyć do tej ogólnopolskiej akcji. Możemy się spodziewać wielu gości, chociażby naszych sąsiadów z Wielkopolski, którzy nie mają dostępu do granic kraju, ale z pewnością przyjadą również sami diecezjanie „z głębi lądu” – wyjaśnia ks. Paweł Wojtalewicz.

Ks. Wojtalewicz wyjaśnia, że akcja ma mieć wymiar nie tylko symboliczny, lecz na ile to możliwe, utworzyć realny łańcuch z modlących się osób. – My jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że wystarczy, że wyjdziemy z różańcami na plaże. Nie musimy się wspinać na górskie szczyty, ani wsiadać na kajaki, żeby znaleźć się na granicy – dodaje ks. Wojtalewicz.

Koordynator wyjaśnia, że modlitwa znad Bałtyku popłynie za pokój, Polskę oraz za świat, według wskazań Matki Bożej. Impulsem do niej są, m. in. objawienia fatimskie. – Ale to także intencje błagalne: o nawrócenie, o mocne trwanie w wierze, o pokój i o mocne rodziny – powiedział.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyznaczono 18 kościołów stacyjnych położonych bezpośrednio nad samym Bałtykiem lub w jego pobliżu. Wierni zgromadzą się w nich na Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu 7 października o godz. 10.30. Następnie ruszą do stref modlitwy na plażach, gdzie o godz. 14, podobnie jak w pozostałych miejscach na granicach, rozpoczną modlitwę różańcową.

Kościoły stacyjne w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

Dźwirzyno – kościół pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Grzybowo – kościół pw. Matki Bożej Licheńskiej

Kołobrzeg:

kościół pw. Podwyższenia KrzyżaŚwiętego

bazylika Wniebowzięcia NMP

kościół pw. św. Marcina

Podczele – kościół pw. św. Michała Archanioła

Ustronie Morskie – kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Śmiechów – kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski (przejście do strefy modlitwy w Gąskach)

Sarbinowo – kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Mielno – kościół pw. Przemienienia Pańskiego

Unieście – kościół pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza

Osieki – kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (przejście do strefy modlitwy w Łazach)

Dąbki – kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel

Darłówko – kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbego

Rusinowo – kościół pw. Narodzenia NMP pomocniczy parafii Łącko

Jarosławiec – kościół pw. Przemienienia Pańskiego pomocniczy parafii Łącko

Ustka – kościół pw. NMP Gwiazdy Morza

Wytowno – kościół pw. św. Franciszka z Asyżu (przejście do strefy w Poddąbiu)

„Różaniec Do Granic” to projekt ogólnopolski. W dniu wydarzenia punkty modlitwy będą zlokalizowane co 1 kilometr wzdłuż całej granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. km. W Polsce są 22 diecezje graniczne. 7 października w kościołach stacyjnych, po Eucharystii i nabożeństwie nastąpi rozesłanie do punktów modlitwy na granicach. Wykaz kościołów stacyjnych jest dostępny na stronie internetowej akcji.