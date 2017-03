Koszalin: w Civitas Christiana trwa cykl „Refleksji wielkopostnych”

„Refleksje wielkopostne” to wieloletnia tradycja Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Koszalinie. Przybierają różną formę: rekolekcji, wykładów, rozważań, nabożeństw. Atutem spotkań, jak wyjaśnia Marcin Sychowski, szef miejski koszalińskiego oddziału Civitas Christiana, jest możliwość dyskusji. – Każdy z nas ma potrzebę, by spojrzeć na swoje życie w kontekście Wielkiego Postu. Dzięki temu, że jesteśmy w niedużym gronie, mamy szansę poruszony temat podjąć potem w rozmowie, nawiązać do przeżyć osobistych, ale też tych z zakresu życia publicznego.

Tegoroczny cykl składający się z trzech spotkań, które prowadzi ks. dr Marek Żejmo, asystent kościelny stowarzyszenia, rozpoczęło 22 marca rozważanie Liturgii Słowa wszystkich niedziel Wielkiego Postu. Uczestnicy mieli szansę rozważyć, począwszy od Środy Popielcowej, pojawiające się w czytaniach mszalnych znaki wskazujące na Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Kolejne spotkanie, 30 marca, przybrało formę rozważań Drogi Krzyżowej. – Zazwyczaj przeżywamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej z perspektywy widza. Zależało mi, byśmy przeszli tę Drogę inaczej, by była ona podróżą wewnętrzną po własnej duszy – wyjaśnia ks. Żejmo. Duszpasterz nadał rozważaniom formę literacką, prowadząc słuchaczy nie tyle po typowych stacjach, co wybranych aspektach człowieczeństwa, na które nowe światło rzuca Męka Chrystusowa. – Nie idzie tutaj o nasze współczucie Jezusowi, ale o coś głębszego, o to, żeby dostrzec nie tylko ogrom cierpienia Jezusa, ale przede wszystkim Jego miłość. A tej, jeśli będziemy tylko widzami, nie zobaczymy.

Inicjatywa jest otwarta, w „Refleksjach wielkopostnych” może wziąć udział każdy. Kolejne spotkanie odbędzie się 5 kwietnia o godz. 18 w nowej siedzibie Civitas Christiana na ul. Bp. Czesława Domina.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana jest organizacją formacyjno-edukacyjną, przygotowującą katolików świeckich do realizowania misji Kościoła katolickiego. W świetle wartości i zasad katolickiej nauki społecznej współtworzy ład etyczno-społeczny w Ojczyźnie. Stowarzyszenie wypełnia misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Koszaliński okręg Civitas Christiana powstał w czerwcu 2009 r. Tworzy go 8 oddziałów terenowych – w Koszalinie, Białogardzie, Miastku, Pile, Sławnie, Słupsku, Szczecinku i Świdwinie.