Kraków: 80 lat temu wydrukowano pierwsze na świecie obrazki Jezusa Miłosiernego

Tablicę upamiętniającą pierwszy na świecie druk obrazków Jezusa Miłosiernego odsłonięto 28 września przy ul. Szewskiej 22 w Krakowie. 80 lat temu s. Faustyna Kowalska przybyła do mieszczącego się w tym miejscu wydawnictwa Józefa Cybulskiego, w którym wydrukowano pierwsze obrazki Jezusa Miłosiernego z Koronką do Miłosierdzia Bożego i małe modlitewniki. Tablica powstała z inicjatywy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Tablicę zaprojektował i wykonał krakowski artysta Piotr Idzi. Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła o godz. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego, której w kolegiacie św. Anny przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

W uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pierwszy na świecie druk obrazków Jezusa Miłosiernego i obecność św. Faustyny w oficynie Józefa Cebulskiego przy ul. Szewskiej 22 uczestniczył m.in. abp Marek Jędraszewski, bp Jan Zając, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk oraz czciciele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny.

-Witam wszystkich uczestników tego wydarzenia, podczas którego odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona wydaniu, właśnie tu w Krakowie, pierwszych w świecie obrazków Jezusa Miłosiernego i obecności w tym miejscu św. s. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego miłosierdzia – mówiła do zgromadzonych m. Petra Kowalczyk.

-Dokładnie wczoraj minęła 80. rocznica pobytu siostry Faustyny, tu przy ul. Szewskiej w Krakowie, która przyszła tutaj w towarzystwie przełożonej domu krakowskiego m. Ireny Krzyżanowskiej, aby zobaczyć wydrukowane, pierwsze w świecie obrazki Jezusa Miłosiernego i książeczkę z modlitwami do Miłosierdzia Bożego zatytułowaną „Chrystus – Król Miłosierdzia” – przypomniała, dodając, że to wydarzenie s. Faustyna opisała w swym „Dzienniczku” pod numerem 299. -Wszystko zaczęło się tak zwyczajnie, niepozornie, najpierw w zaciszu klasztoru, gdzie Jezus objawił się s. Faustynie i przekazywał jej swe orędzie miłosierdzia – mówiła przełożona generalna. -To działo się za życia s. Faustyny. Ona widziała Jezusa w takiej postaci jak na obrazie. Z tej drukarni w 1937 roku poszła wraz z przełożoną do Kościoła Mariackiego. W czasie Mszy św. Jezus dał jej poznać jak wielka liczba dusz znajdzie zbawienie przez to dzieło – opowiadała m. Petra Kowalczyk.

Jak podkreśliła, po śmierci s. Faustyny kiedy nie było jeszcze internetu i portali społecznościowych, wiadomość o tym obrazie dotarła praktycznie na wszystkie kontynenty. -A modlitwy koronki do miłosierdzia Bożego przepisywano ręcznie np. w obozach koncentracyjnych, a dziś nie ma już kraju, w którym nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego. Od dzisiaj także ta tablica, umieszczona w centrum Krakowa będzie przypominać o tym co się tutaj wydarzyło. Będzie to jeszcze jeden przyczynek, który mówi o Krakowie, że jest on miastem miłosierdzia – zaznaczyła m. Petra Kowalczyk.

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy, abp Marek Jędraszewski powiedział, że właśnie dzisiaj na ulicach wielu miast Polski i świata jest odmawiana koronka do miłosierdzia Bożego w ramach inicjatywy, która powstała kilka lat temu w Łodzi i o której wie i której błogosławi papież Franciszek.

-Myślę, że jest to dalszy etap tego (…) głoszenia prawdy o Bożym miłosierdziu poprzez, w tym przypadku pierwsze wydrukowane obrazki Jezusa Miłosiernego, ale także tego wychodzenia na ulice i skrzyżowania miast, Łodzi, Polski i świata, aby modlić się zwłaszcza w tych intencjach, które na ten rok specjalnie przedłożył iskrze Bożego miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek – mówił metropolita krakowski. -Abyśmy mianowicie modlili się o pokój na świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, ale także o pokój w naszych sercach, bo jeśli jest pokój w ludzkich sercach to jest wtedy gotowość do przebaczenia, pojednania i przemiany tych serc, których przemiana jest tak niezbędna, aby świat mógł cieszyć się prawdziwym pokojem – podkreślił hierarcha, dodając, że odsłonięta tablica to kolejne, ważne miejsce w Krakowie związane z życiem św. s. Faustyny.

Ulica Szewska 22 stanowi jedno z miejsc Szlaku św. Siostry Faustyny w Krakowie, który powstał dzięki współpracy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta, a został otwarty 17 września 2008 roku. Na trasie tego szlaku znajdują się: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, kościół św. Józefa w Podgórzu, bazylika Mariacka, bazylika Serca Bożego przy ul. Kopernika, ulica Szewska i Szpital im. Jana Pawła II na Prądniku.

Kamienica przy ul. Szewskiej 22, określana jako „kolegiacka”, została przebudowana w roku 1910 z dwu starych kamienic, które Kolegiata św. Anny wybudowała w 1636 roku. Część tej kamienicy wynajmował Józef Cebulski dla potrzeb swojej oficyny, która funkcjonowała pod nazwą: Wydawnictwo Książek do Nabożeństwa i Skład Dewocjonaliów.

Tam wydrukowano pierwsze obrazki Jezusa Miłosiernego z Koronką do Miłosierdzia Bożego i małe modlitewniki, zatytułowane: „Chrystus, Król miłosierdzia”, które na podstawie objawień Siostry Faustyny opracował jej wileński kierownik duchowy ks. Michał Sopoćko.

Siostra Faustyna wraz z przełożoną m. Ireną Krzyżanowską była w tym wydawnictwie 27 września 1937 roku. Później opisała to wydarzenie w swoim „Dzienniczku”: „Dziś poszłyśmy z matką przełożoną do pewnego pana, gdzie były w druku i malowały się małe obrazeczki Miłosierdzia Bożego, także wezwania i koroneczka, które już otrzymały aprobatę, i także miałyśmy zobaczyć większy obraz poprawiony. Bardzo jest zbliżony, ucieszyłam się tym niezmiernie” (Dz. 1299; por. Dz. 1301).