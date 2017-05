Kraków: abp. Jędraszewski przewodniczył nabożeństwu ku czci św. Jana Pawła II

Archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II odbyło się 22 maja w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. – Znajdujemy się w czasie, w którym znowu prześladuje się Kościół. Zdajemy sobie sprawę, że około trzystu milionów naszych sióstr i braci, rozproszonych w różnych częściach świata, jest prześladowanych, jest w trudnych sytuacjach ze względu na Chrystusa i jego Ewangelię – mówił w homilii abp Marek Jędraszewski.

Nabożeństwu ku czci św. Jana Pawła II przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W wydarzeniu uczestniczyli pielgrzymi z dekanatów Białka Tatrzańska, Zakopane, Jordanów, Biały Dunajec, kapłani z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej, którzy przeżywają 45. rocznicę święceń kapłańskich oraz Rycerze św. Jana Pawła II.

W homilii abp Marek Jędraszewski nawiązując do Ewangelii św. Jana, powiedział, że Jezus przybity do krzyża prosił swego Ojca, aby przebaczył ludziom ich grzechy. – Jest jakieś zło, jest jakaś niechęć wobec przyjęcia Ewangelii. Jest jakaś część ludzkiej winy, ale jest nad tym wszystkim Boże miłosierdzie, które dostrzega w ludzkiej postawie i w ludzkich błędach także jakąś słabość. Stąd ta prośba Jezusa o wybaczenie – wyjaśniał arcybiskup.

Według niego, trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa to czas nieustannych prześladowań. – Tysiące chrześcijan oddawało życie za Chrystusa, ale nie było w nich nienawiści ani chęci zemsty. Była zawsze gotowość, by przebaczyć oprawcom. Było zawsze to łączenie się z modlitwą Jezusa, aby wybaczył prześladowcom – tłumaczył hierarcha, dodając, że tak było również w XX w., który był wiekiem męczenników.

Metropolita krakowski podkreślił, że Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że nie miał prawa przeżyć zamachu dokonanego na jego życie. – To, że żył to tylko dlatego, był o tym głęboko przekonany, że dokonał się cud za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej – mówił arcybiskup. – Nie zawahał się w wierze. To trudne dla niego i bolesne doświadczenie (…) nie powstrzymało go przed tym, aby nadal stać się pierwszym misjonarzem całego świata i wielkim głosicielem Jezusa Chrystusa na wszystkich kontynentach naszego globu – wyjaśniał abp Jędraszewski. Dodał także, że Jan Paweł II spotkał się z Ali Agcą po to, aby mu przebaczyć, ponieważ taka jest lekcja jaką daje Jezus, czyli lekcję przebaczenia i miłosierdzia.

Zdaniem metropolity krakowskiego zawsze tam, gdzie pojawia się odrzucenie Ewangelii, jest jakaś niewiedza ludzi, którzy jak powiedział sam Jezus nie wiedzą co czynią, odrzucając Boga, którego objawił Chrystus.

– Obecnie znajdujemy się w czasie, w którym znowu prześladuje się Kościół. Zdajemy sobie sprawę, że około trzystu milionów naszych sióstr i braci, rozproszonych w różnych częściach świata, jest prześladowanych, jest w trudnych sytuacjach ze względu na Chrystusa i jego Ewangelię – podkreślił abp Jędraszewski. – Statystycznie rzecz biorąc dzisiaj kilkunastu z nich dla Chrystusa odda swoje życie – dodał.

– Nie wolno nam o nich nie pamiętać zwłaszcza w tym miejscu, w tym sanktuarium św. Jana Pawła Wielkiego, który jest przecież dla nas wzorem trwania przy Chrystusie i wierności jego Ewangelii, aż po cierpienie, aż po miłość przebaczającą – mówił abp Jędraszewski.

Po nabożeństwie tradycyjnie wyruszyła Procesja Światła, podczas której wierni rozważali tajemnice różańcowe ustanowione przez Jana Pawła II.

W sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach każdego 22. dnia miesiąca odbywa się archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, na które zapraszani są kapłani i wierni z poszczególnych dekanatów archidiecezji krakowskiej. Po Mszy św. odbywa się Procesja Światła, podczas której rozważane są tajemnice różańcowe ustanowione przez Jana Pawła II. Na zakończenie nabożeństwa pielgrzymi oddają cześć relikwiom papieża.

Idea nabożeństwa zrodziła się po beatyfikacji Jana Pawła II, kiedy to do sanktuarium byli zapraszani wierni, by modlić się o dar rychłej kanonizacji Jana Pawła II. Po jej dokonaniu w 2014 r., pielgrzymi – zgodnie z prośbą kard. Stanisława Dziwisza – przybywali, by dziękować za pontyfikat i kanonizację Jana Pawła II. W 2016 r. kard. Dziwisz ustanowił archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II.