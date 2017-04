Kraków: abp Jędraszewski spotkał się z wolontariuszami ŚDM, tworzącymi projekt Góra Dobra

Z wielką siłą dziś do was mówię: róbcie wszystko, by ocalić się przed złem – prosił abp Marek Jędraszewski wolontariuszy ŚDM, którzy w Krakowie kontynuują swoją posługę tworząc projekt Góra Dobra. Metropolita krakowski spotkał się z młodymi ludźmi, by zapoznać się z podejmowanymi przez nich inicjatywami, które są bezpośrednim owocem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Wolontariusze prezentowali portal goradobra.pl, jego funkcjonalności oraz dzielili się tym, czym aktualnie się zajmują, wspominali też swoje zaangażowanie podczas ŚDM w Krakowie. Metropolita krakowski zapoznał się z przykładowymi projektami, które koncentrują się wokół uczynków miłosierdzia, jak „Żyjmy razem, a nie obok siebie” dla osób bez domu we współpracy z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio. Młodzi ludzie opowiadali mu o Sieci Pomocy, która polega na współpracy z parafiami i pomocy osobom samotnym i starszym. Zaprezentowali także projekty, które realizują we współpracy z Arcybractwem Miłosierdzia: „Pamięć” – czyli pamięć o osobach zmarłych (troska o groby i modlitwa) oraz starszych, potrzebujących pomocy przy zakupach czy codziennych czynnościach oraz „Camino”, czyli projekt wędrówki, ale też praktyczna szkoła przedsiębiorczości.

Młodzi ludzie, którzy w trakcie ŚDM byli wolontariuszami, dzielili się swoim doświadczeniem służby w różnych obszarach, jak na Campus Misericordiae i na Błoniach, w Łagiewnikach, w działaniach logistycznych i informacyjnych oraz w Centrum Medialnym i Centrum Powołaniowym. Wszyscy deklarowali pragnienie kontynuacji doświadczenia wolontariackiego w różnych dziedzinach.

Abp Jędraszewski przyznał, że sam sobie stawia pytanie, co dalej po ŚDM. „Stawiają je także różni ludzie, ci zaangażowani w życie Kościoła, i ci, co są od niego dalej, a jednak z tym zeszłorocznym wydarzeniem ciągle wiążą wielkie nadzieje” – mówił do młodych, wyjaśniając im, że te pytania rodzą się z potrzeby ocalenia dobra, które zaistniało w czasie ŚDM.

„A wyzwania czasów są takie, jakie są. Jesteście bombardowani różnymi informacjami i sami czujecie, że w tej mnogości możliwych spotkań wirtualnych w gruncie rzeczy liczy się tylko spotkanie twarzą w twarz” – powiedział metropolita krakowski i wyraził uznanie dla entuzjazmu i zaangażowania, które świadczy o tym, że młodym ludziom zależy na tym, by doświadczone dobro ochronić i dzielić się nim z innymi.

„Bardzo bym chciał, by to, o czym mi tu dzisiaj opowiedzieliście, by stało się treścią waszego życia i ludzi, z którymi chcecie budować nowy świat, inny niż ten pełen przemocy, ucieczki od tego, co najważniejsze w życiu człowieka” – podkreślił abp Jędraszewski.

Metropolita podkreślał, że czasy komunistyczne, w których przyszło mu żyć, były trudne, ale ówczesny świat był łatwiejszy do oceny i rozeznania, gdzie jest prawda i dobro, a gdzie fałsz. „Dziś to się zamazuje i to jest wielkie niebezpieczeństwo zwłaszcza dla was, młodych. Dlatego z wielką siłą dziś mówię: róbcie wszystko, żeby się ocalić. Są różne wersje, różne narracje, niektóre bardzo brutalne w życiu publicznym. Zawsze warto wtedy postawić sobie pytanie: a co na to Pan Jezus?” – tłumaczył młodym. „Jeżeli pójdziecie za Panem Jezusem, życie wam się uda. Tego życzę wam i młodemu Kościołowi, który stanowicie i który budujecie. Niech on się uda” – zakończył.

Spotkanie wolontariuszy Góry Dobra z abp. Jędraszewskim zgromadziło ok. 50 osób.