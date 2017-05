Kraków: abp Jędraszewski zaprasza do pielgrzymowania do papieskiego sanktuarium

Metropolita krakowski napisał specjalny list, w którym zaprasza do pielgrzymowania w ramach comiesięcznych uroczystości do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. „Cieszę się, że każdego 22. dnia miesiąca przybywają tu pielgrzymki z konkretnych dekanatów, aby uczestniczyć w Archidiecezjalnym nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II” – napisał abp Marek Jędraszewski.

Na wstępie przypomniał on słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że sanktuaria jako miejsca modlitwy są „niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym wędrującym po ziemi”. Hierarcha wyraził radość, że na terenie archidiecezji krakowskiej jest wiele miejsc, do których wierni mogą udać się z pielgrzymką.

„Wśród licznych sanktuariów diecezjalnych znajduje się także to, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata. Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach jest miejscem, w którym – można powiedzieć – trwa nowy rozdział posługi Jana Pawła II” – napisał.

Jak zauważył metropolita, tak jak kiedyś Jan Paweł II stawiał przed wiernymi drogowskazy i zachęcał do otwarcia drzwi serc na Chrystusa, tak obecnie w tajemnicy świętych obcowania wyprasza u Boga dary wszystkim, którzy proszą o jego wstawiennictwo.

„Papieskie sanktuarium w Krakowie jest najważniejszym ośrodkiem kultu i pamięci największego z rodu Polaków i świętego papieża, dlatego cieszę się, że każdego 22. dnia miesiąca przybywają tu pielgrzymki z konkretnych dekanatów, aby uczestniczyć w ‘Archidiecezjalnym nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II’” – można przeczytać dalej w liście.

Hierarcha podziękował wszystkim księżom, którzy przybywają z wiernymi na comiesięczne uroczystości i poprosił, by stały się one cyklicznym wydarzeniem w życiu archidiecezji. „Jeśli Bóg pozwoli, będę osobiście przewodniczył nabożeństwu w dniu 22 maja” – zapowiedział. Zachęcił także do tego, by pielgrzymki odbywały się zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest na stronie www.diecezja.pl.

„Niech wstawiennictwo Apostoła Bożego Miłosierdzia – św. Jana Pawła Wielkiego będzie dla nas źródłem siły w prowadzeniu wiernych na ostateczne spotkanie z Miłosiernym Ojcem” – zakończył swój list abp Jędraszewski.