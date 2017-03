Zaproszenie na „24 godziny dla Pana”

Abp Marek Jędraszewski skierował do wiernych specjalny list, w którym zaprasza do udziału w inicjatywie „24 godziny dla Pana”. Będzie on odczytywany we wszystkich kościołach i kaplicach Krakowa w najbliższą niedzielę.

Metropolita krakowski podkreślił na wstępie, że wydarzenie „24 godziny dla Pana” już drugi raz będzie przeżywane w łączności ze Stolicą Apostolską i Kościołem powszechnym. „Jest to czas święty, w którym w wybranych kościołach Krakowa będzie trwała spowiedź i różnego rodzaju czuwania modlitewne” – opisał.

Przypomniał przy tym słowa papieża Franciszka z bulli „Misericordiae vultus”, że inicjatywa ta powinna być rozpropagowana w diecezjach. „Wiele osób powraca do Sakramentu Pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum Sakrament Pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia” – zacytował Ojca Świętego.

Jak wskazał hierarcha, w Krakowie odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka podejmie 5 kościołów – kościół oo. franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej, kościół Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych, kościół NMP z Lourdes przy ul. Misjonarskiej, kościół św. Brata Alberta przy ul. Dywizjonu 303 oraz kościół św. Wojciecha na Rynku. To właśnie w nich przez całą dobę w nocy z 24 na 25 marca trwać będzie nieustanna modlitwa i sprawowany będzie sakrament pokuty.

„Zachęcam gorąco, by na wielkopostnych drogach przygotowań do świętowania wydarzeń paschalnych znaleźć czas na duchowe zatrzymanie się, by przystąpić do sakramentu pokuty i wziąć udział w celebracjach, które będą miały miejsce w wyznaczonych kościołach” – zakończył swój list abp Jędraszewski.