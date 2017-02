Kraków: akcja „Blachnicki na Wielki Post”

Już jutro rozpocznie się inicjatywa „Blachnicki na Wielki Post”. W ramach akcji każdy przez cały Wielki Post będzie mógł otrzymywać codziennie krótki cytat pomysłodawcy Oazy. Akcję mającą pomóc przeżyć Wielki Post przygotowali krakowscy członkowie Ruchu Światło-Życie.

Jak podkreślił ks. Michał Leśniak, moderator diecezjalny Oazy, inicjatywa jest związana z obchodzoną niedawno 30. rocznicą śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie. „Chcemy po pierwsze przybliżyć dorobek inicjatora naszego ruchu, ale także zintensyfikować modlitwę o cud za jego wstawiennictwem, który jest potrzebny do jego beatyfikacji” – powiedział kapłan.

W ramach akcji każdy przez cały Wielki Post począwszy od Środy Popielcowej będzie mógł otrzymywać codziennie krótki cytat ze słów ks. Blachnickiego. Subskrypcji można dokonać podając swój numer telefonu na stronie www.blachnickinawielkipost.pl. Fragmenty nauczania pomysłodawcy ruchu oazowego będą przesyłane SMS-em, e-mailem bądź poprzez link do strony internetowej.

Pierwszych 500 osób może zgłosić się do akcji za darmo. Dla kolejnych koszt rejestracji wyniesie 9 zł za 40 SMS-ów lub 40 e-maili. Cały pozyskany dochód zostanie przekazany na działania ewangelizacyjne.

Jak tłumaczy ks. Leśniak nauczanie ks. Blachnickiego jest prorocze – to, co mówił, kiedy żył, sprawdza się obecnie. „Warto zapoznawać się z jego słowami, gdyż miał niesamowite wyczucie potrzeb człowieka, zwłaszcza młodego. I był we wszystkim co robił bardzo autentyczny – żył tak, jak mówił i się modlił, co może być niesamowicie pociągającym przykładem” – zachęcił do udziału w akcji.

Ks. Franciszek Blachnicki to założyciel i duchowy ojciec Ruchu Światło-Życie, które było polską odpowiedzią na odnowę Kościoła zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II. Jest także inicjatorem Krucjaty Wstrzemięźliwości, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Jego proces beatyfikacyjny trwa od 1995 r.