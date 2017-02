Kraków: bp Jan Zając odwiedził chore dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Jezus wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia, dlatego żadna choroba nie jest sprawą beznadziejną – mówił bp Jan Zając w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kaplicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, którą odprawił z racji 25. Światowego Dnia Chorego. Emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej udzielił sakramentu namaszczenia małym pacjentom szpitala. Odwiedził także najciężej chore dzieci na Oddziale Intensywnej Terapii.

Nabożeństwo odbyło się w szpitalnej kaplicy, w której znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. „Jesteśmy tu dzisiaj, pod okiem Matki Najświętszej, która patrzy na nas do głębi naszych serc. Tu nawiązuje się szczególna więź pomiędzy Matką a dziećmi” – mówił hierarcha w homilii. Podkreślał, że zatroskana Maryja widzi w oczach cierpiących dzieci i ich rodziców ból, czasem przerażenie, i dlatego wskazuje na źródło Bożego życia i Bożej miłości – Eucharystię. „Matka nie tylko widzi nasz ból i pragnienie, ale prowadzi nas do Jezusa i tak, jak w Kanie Galilejskiej, również dzisiaj mówi nam: cokolwiek Syn mój powie, tak czyńcie” – przekonywał.

„Jesteśmy tu po to, aby popatrzeć Matce Najświętszej w oczy, powiedzieć Jej wszystko, co kryje się w naszych sercach i usłyszeć: idźcie do źródła, czerpcie z niego siłę Bożą, która może podnieść z choroby, umocnić w niesieniu cierpienia, umocnić siły tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie” – wyjaśniał bp Zając. Podkreślił, że Jezus wziął na siebie wszystkie ludzkie cierpienia, dlatego żadna choroba nie jest sprawą beznadziejną. „Ufamy, że On przyjdzie nam z pomocą w niesieniu krzyża” – dodał.

Kaznodzieja zwrócił się także do lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, którzy opiekują się chorymi dziećmi. „Wy, którzy jesteście przedłużeniem Bożych rąk i niesiecie cierpiącym ulgę, zdrowie i umocnienie, przyciągajcie innych! Oby poszerzał się krąg tych, którzy służą człowiekowi cierpiącemu i Chrystusowi cierpiącemu w człowieku, zwłaszcza w bezbronnym dziecku” – prosił.

Po Mszy św. bp Zając spotkał się z pracownikami szpitala, a następnie razem z kapelanem ks. Lucjanem Szczepaniakiem SCJ odwiedził najciężej chore dzieci na Oddziale Intensywnej Terapii.

W kaplicy szpitalnej pw. NMP Nieustającej Pomocy odprawiana jest codziennie Msza św., po której Komunia św. zanoszona jest pacjentom na oddziały. Odbywa się tu też wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. „Kult Eucharystii również poza Mszą św. ma nieocenioną wartość dla budzenia nadziei wśród pacjentów i ich opiekunów” – podkreśla kapelan szpitala.

W kaplicy, w której codziennie gromadzą się na modlitwę chore dzieci, ich rodzice, liczni pracownicy służby zdrowia oraz studenci medycyny, znajduje się także łaskami słynący obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy − Uzdrowicielki Chorych i Pocieszycielki Strapionych, ukoronowany przez kard. Franciszka Macharskiego 12 września 2001 roku. Codziennie odczytywane są, zapisane w specjalnych księgach, podziękowania i prośby do Matki Bożej, a ich liczba w ciągu roku osiąga 10-12 tys.

Małych pacjentów szpitala odwiedził w 1991 roku św. Jan Paweł II, a ćwierć wieku później, w 2016 – papież Franciszek.