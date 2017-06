Kraków: centralna procesja Bożego Ciała odbędzie się pod hasłem „Idźcie i głoście”

Ze Wzgórza Wawelskiego na krakowski Rynek przejdzie w czwartek w Krakowie tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Idźcie i głoście”. Do tematu roku duszpasterskiego oraz aktualnych wydarzeń i rocznic nawiązywać będzie dekoracja poszczególnych ołtarzy.

To właśnie z Krakowa bierze początek polska tradycja procesji eucharystycznych w uroczystość Bożego Ciała. Po raz pierwszy wprowadził ją w swojej diecezji krakowski biskup Nankier w 1320 r. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w kraju.

Tradycyjnie procesja rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną na dziedzińcu przed katedrą wawelską, po czym drogą królewską, a więc od Wawelu ulicą Grodzką, przejdzie na Rynek Główny, zatrzymując się przy kolejnych czterech ołtarzach, zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej.

Pierwszy ołtarz, usytuowany u wylotu ul. Grodzkiej przy niewielkim kościele św. Idziego, nosić będzie hasło „Jezus zaprasza”, a umieszczony na nim wizerunek Matki Bożej Fatimskiej przypomina o 100-leciu objawień maryjnych w Fatimie. Kolejny ołtarz zbudowany będzie przy kościele świętych Piotra i Pawła. Jego motto brzmi: „Jezus umacnia”. W projekcie umieszczono wizerunek św. Brata Alberta, w związku z przeżywanym w Kościele polskim Rokiem apostoła ubogich. Trzeci ołtarz, zbudowany w okolicach kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym, nawiązuje wystrojem do 300-lecia koronacji cudownego wizerunku Madonny Jasnogórskiej i nosi tytuł: „Jezus idzie z nami”.

Na ostatnim z ołtarzy umieszczone zostaną wizerunki krakowskich świętych: Królowej Jadwigi, Siostry Faustyny oraz Jana Pawła II. Nosi on hasło: „Jezus jednoczy”. Po zakończeniu procesji, przed Bazyliką Mariacką, zostanie odprawiona Msza św. dla tych, którzy nie mogli w Niej uczestniczyć na wzgórzu wawelskim.

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie jest niezwykle barwna. Uczestniczą w niej reprezentacje wszystkich krakowskich parafii, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, duchowieństwo, kapituły, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, wojsko, ludzie nauki i kultury, szkoły katolickie i młodzież. Obecne będą kompania honorowa wojska, delegacje policji, harcerzy, a nawet cukierników i kominiarzy. W procesji biorą udział samorządowcy, władze miasta i regionu oraz senaty krakowskich uczelni wyższych.

W tradycyjnych kontuszach wystąpią członkowie Bractwa Kurkowego, w charakterystycznych płaszczach Kawalerowie Maltańscy i członkowie zakonu bożogrobców, a także dzieci w regionalnych strojach ludowych.

Procesja Bożego Ciała przez wieki podążała od katedry na Wawelu na Rynek Główny. Podczas okupacji Hans Frank zabronił publicznego manifestowania wiary, a po zakończeniu II wojny światowej uroczystości stały się przedmiotem sporu w walce o wolność religijną w Krakowie. Władze komunistyczne zabroniły wejścia do miasta i procesja mogła podążać tylko z katedry wawelskiej wokół dziedzińca królewskiego zamku.

Po licznych interwencjach Karola Wojtyły, restrykcje zostały zmniejszone. 10 czerwca 1971 r., kiedy to po raz pierwszy po II wojnie światowej procesja zeszła ze wzgórza wawelskiego i weszła do miasta. Przeszła jednak tylko ul. Grodzką, nie docierając do Rynku. Było to możliwe dopiero 14 czerwca 1979 r.

Przywrócenie procesji eucharystycznej na krakowski Rynek kard. Karol Wojtyła przypisywał cudownej interwencji Matki Bożej Makowskiej. Już jako papież, w geście wdzięczności za „uwolnienie” procesji, koronował wizerunek Maryi, otaczanej czcią w Sanktuarium Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.

Koronacja obrazu Pani Makowskiej była, jak mówił sam Jan Paweł II, „spełnieniem szczególnego długu serca wobec Matki Bożej”.