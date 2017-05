Kraków: charytatywny koncert „Nieśmiertelni” na rzecz ofiar wojny w Syrii

W sobotę wieczorem na scenie zlokalizowanej na miasteczku studenckim AGH w Krakowie odbył się charytatywny koncert pt. „Nieśmiertelni”. Wydarzenie było poświęcone tematyce prześladowań chrześcijan, zwłaszcza ofiarom wojny z syryjskiego Aleppo.

„Chcemy tutaj solidaryzować się z naszymi braćmi. Ale też unikać nienawiści i modlić się zarówno za prześladowanych, jak i oprawców. To walka o nasze serca, by one były czyste” – powiedział ks. Adam Parszywka związany z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym, współorganizatorem koncertu.

Zaznaczył, że historie piosenek opisują wprost życie osób, które poniosły śmierć wyznając wiarę w Jezusa. „Jest tutaj mowa o franciszkanach z Pariacoto czy Asi Bibi, która wciąż czeka w więzieniu na wykonanie wyroku śmierci. Nie odnosimy się więc tylko do jakiś ogólnych idei, ale konkretnych przykładów poświęcenia, które poruszają i skłaniają do myślenia” – opisał.

Dla ofiar wojny w Syrii zaśpiewali m.in. Darek Malejonek z Maleo Reggae Rockers, Muniek Staszczyk, Kuba Podolski, Arkadio czy niemaGOtu. „Nasze utwory mają przypomnieć, że ludzie cierpiący na Bliskim Wschodzie są naszymi siostrami i braćmi i potrzebują naszej pomocy – zarówno modlitwy, jak i wsparcia materialnego” – powiedział Darek Malejonek.

Dodał, że chrześcijanie oddający życie za Chrystusa tak naprawdę to życie zachowują. „Choć są niszczeni i prześladowani, a także często ponoszą śmierć, wiedzą, że jest życie wieczne. To stanowi dla nas wyjątkowe świadectwo wiary” – podkreślił.

Obecni na wydarzeniu mówili, że warto w taki sposób mówić o prześladowaniach chrześcijan na świecie. „To dla nas czas do zastanowienia się nad tym, co się dzieje w świecie, bo choć jesteśmy młodzi, to wcale nie rozumiemy mniej. Koncert z jednej strony kojarzy się ze skakaniem i radością, ale to też miejsce, gdzie przychodzi wielu ludzi, a więc szansa, by powiedzieć im też o rzeczach trudnych – o śmierci i cierpieniu za wiarę i w ten sposób skłonić do działania” – powiedziała Asia z Oświęcimia.

„Czasem takie niekonwencjonalne formy przekazu jak koncert dają najlepszy skutek. Temat prześladowań chrześcijan jest często traktowany marginalnie albo jak coś, co było dawno temu. Jednak wielu ludzi nadal umiera za wiarę i trzeba ich wspierać, a takie spotkanie jest sposobem wyrażenia jedności z nami poprzez modlitwę” – stwierdziła Karolina z Myślenic.

W czasie koncertu sprzedawano także wydaną specjalnie płytę pod tym samym tytułem, co wydarzenie. Znajduje się na niej 16 premierowych utworów, zainspirowanych konkretnymi faktami związanymi z losami chrześcijan prześladowanych na całym świecie m.in. w Pakistanie, Egipcie, Sudanie, Nigerii czy Peru.

W każdym opakowaniu płyty umieszczony jest krzyżyk zawierający fragment pocisku, który spadł na jedną ze szkół w Aleppo. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty jest przeznaczony na wsparcie dzieci i młodzieży z tego syryjskiego miasta oraz ich rodzin, które ucierpiały na skutek wojny.