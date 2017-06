Kraków: Chrystus na barce – modlitwa młodych o pokój dla Europy

Chrystus na barce – to projekt młodych ludzi, którzy w dniu wspomnienia św. Benedykta, patrona Europy, chcą modlić się o pokój dla Europy. Modlitwy, połączone ze zbiórką na rzecz ofiar konfliktu w Syrii, odbędą się w Krakowie we wtorek 11 lipca.

Projekt „Chrystus na barce” realizowany będzie przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wspólnotę „Chrystus w Starym Mieście” i zespół Jaspis we współpracy z Krakowską Żeglugą Pasażerską. Ma być formą przypomnienia o chrześcijańskich korzeniach Europy.

Jak tłumaczy w rozmowie KAI pomysłodawca inicjatywy Konrad Ciempka, na bulwarach wiślanych w okresie wakacyjnym jest wielu turystów z Polski i Europy, do których warto dotrzeć z przesłaniem ewangelizacyjnym i zachęcać ich do modlitwy o pokój. „Większość krajów UE odeszła od swoich korzeni chrześcijańskich, odeszła od Boga. Żyją w świecie iluzji, konsumpcjonizmu, tymczasowości. Dlatego trzeba razem modlić się o pokój i solidarność” – twierdzi Ciempka. „Europa musi się obudzić, jeśli marzy o życiu bez lęku i strachu. W Krakowie będzie w lipcu wielu turystów z całej Europy i chcemy tę okazję wykorzystać, by i oni włączyli się do modlitwy” – dodaje.

Wydarzenie rozpocznie się wieczorem Mszą Św. pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa OFM, która odbędzie się na barce „Nimfa”. Następnie będzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem poprowadzonym przez zespół Jaspis. Uczestnicy wydarzenia będą zgromadzeni nad Wisłą, na Bulwarze Czerwieńskim, w pobliżu Wawelu.

Wcześniej, od godzin porannych, na bulwarach wiślanych będzie można spotkać wolontariuszy zachęcających do udziału w wydarzeniach zaplanowanych przez organizatorów oraz w zbiórce funduszy na pomoc ofiarom wojny w Syrii. Na statku będzie również możliwość obejrzenia wystawy zatytułowanej “Quo vadis, Europo?”, przedstawiającej obecną sytuację w Europie. Ewangelizatorzy będą również rozdawać obrazki z relikwiami błogosławionych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Ich relikwie obecne również będą na ołtarzu.