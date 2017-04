Kraków: co o drugim świecie powie teolog, żyd, buddysta, muzułmanin i ateista? – warsztaty dla młodzieży

„Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” – to program edukacyjny dla młodzieży, organizowany już po raz czwarty przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Jego celem jest promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem oraz tworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego.

Program ten jest integralną częścią wieloletniego projektu krakowskiego instytutu pt. „Oblicza dialogu”. Adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty prowadzone są przez pracowników Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem: „W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata”. Młodzi ludzie uczestniczą m. in. w warsztatach pt. „Życie po śmierci według buddyzmu: błędne koło i jedno wyjście”, „Japońskie zaświaty niejedno mają imię”, „Którędy do Dżannah? – o rytuałach pogrzebowych i obrazie raju w tradycji islamskiej”.

W warsztatach pt. „A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz świata purpurowy, czyli co o drugim świecie powie teolog, żyd, buddysta, muzułmanin i ateista”, uczestniczyła młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie.

– Warsztaty były bardzo ciekawe i prowadzone w taki sposób, że każdy był w nie zaangażowany. Osoba prowadząca nie skupiała się tylko na jednej religii, dzięki czemu mogliśmy poznać i porównać jak ludzie poszczególnych religii pojmują życie po śmierci – powiedziała Martyna Krawczyk z V LO – Tym, co w pewien sposób zaskoczyło mnie podczas tych warsztatów to to, że wieczne potępienie obecne jest właściwie tylko w religii chrześcijańskiej – dodała.

Z kolei licealista Krystian Bąk podkreślił, że chociaż zagadnienia omawiane podczas warsztatów nie były łatwe, to przekazane zostały w ciekawy i klarowny sposób. – Przez całe spotkanie aktywnie uczestniczyliśmy w warsztatach, podczas których poruszone zostały ważne tematy i otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie jak wygląda życie po śmierci w poszczególnych religiach, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy i jest to dla nas zaskakujące – podkreślił.

Zdaniem uczestników warsztatów dla młodych ludzi życie pozagrobowe jest jedną z najbardziej tajemniczych, ciekawych i intrygujących zagadnień związanych z pojęciem wieczności.

– W trakcie warsztatów ciekawym było postawienie problemu: czy w życiu chodzi o coś więcej niż osiąganie celów codziennych, mniej lub bardziej doraźnych, np. szóstka z matematyki, potem studia, potem małżeństwo, dom, rodzina, dzieci, wnuki… A co potem? Co po śmierci, czy jest życie? Jak ono wygląda? – powiedział ks. Rafał Zieliński COr., katecheta z V LO w Tarnowie, który wraz z młodzieżą uczestniczył w warsztatach. – Warsztaty były okazją do tego, by słuchając odpowiedzi jakie dają wielkie religie, zadać sobie pytanie: Jaką wizję raju mam w sercu, jeśli mam… – przyznał.

W trakcie warsztatów młodzi ludzie mogli dowiedzieć się, że istnieją różne przekonania co do tego, jak w niebie będzie wyglądało życie człowieka i choć na ziemi nie można otrzymać ostatecznych odpowiedzi to warto odkrywać w jakie niebo wierzą wyznawcy poszczególnych religii. Dzięki warsztatom uczestnicy mają okazję zobaczyć symbole z różnych religii, dotknąć naczyń liturgicznych, poznać różne rytuały i sposoby modlitwy, które przybliżają wiernych do raju.

Program przygotowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wpisuje się w realizację głównego założenia instytucji jakim jest zachowywanie i promowanie dziedzictwa i dialogu między religiami, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II.