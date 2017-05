Kraków: cykl nabożeństw fatimskich w sanktuariach maryjnych archidiecezji krakowskiej

W ramach obchodów 100-lecia objawień maryjnych w Fatimie, w sześciu sanktuariach maryjnych archidiecezji krakowskiej, od maja do października, odbywać się będą nabożeństwa fatimskie z udziałem biskupów. Pierwsze z nich zaplanowano na 13 maja w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini.

Podczas nabożeństw fatimskich, które sprawowane będą co miesiąc po kolei w kilku sanktuariach maryjnych archidiecezji krakowskiej, wierni, pod przewodnictwem jednego z biskupów krakowskich, rozważą wybrane fragmenty orędzia Matki Bożej. W każdym z miejsc zaplanowano modlitwy w konkretnych intencjach, które są nawiązaniem do Aktu zawierzania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, złożonego przez Jana Pawła II, w łączności duchowej ze wszystkimi biskupami, na Placu św. Piotra w Watykanie 25 marca 1984 roku.

„Pamiętamy, że Ojcu Świętemu bardzo zależało na tym, by jak najwierniej spełnić prośbę Pani Fatimskiej i powierzyć świat Jej Niepokalanemu Sercu. Treść tego aktu jest nawiązaniem do konkretnych problemów, z którymi borykali się w tamtym czasie ludzie. Jan Paweł II, wymieniając te zjawiska, jak gdyby potwierdzał prawdziwość objawień fatimskich, w których Maryja je zapowiedziała” – tłumaczy bp Damian Muskus OFM. „Dziś, gdy wracamy do Jej orędzia i do słów papieskiej modlitwy, uderza nas aktualność tego przesłania. Owszem, problemy się zmieniają, ludzkość mierzy się dziś z nowymi wyzwaniami, wobec których jest czasem bezradna, ale ich źródło jest jedno: to odwrócenie się od Boga i wprowadzenie w życie społeczne i osobiste języka przemocy w miejsce języka Ewangelii” – zauważa biskup.

Cykl pielgrzymowania do miejsc kultu maryjnego w archidiecezji rozpocznie się 13 maja od Trzebini. Tego dnia w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej obchodzone będzie uroczyście 20-lecie sanktuarium oraz koronacji otaczanej kultem figury Matki Bożej. Pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa wierni modlić się będą o nawrócenie grzeszników i przezwyciężenie zła w ludzkich sercach i społeczeństwach.

Miesiąc później, w nowohuckiej Arce Pana, odbędą się modlitwy w intencji chrześcijan cierpiących za wiarę, ofiar wojen i terroru oraz o nawrócenie ich prześladowców. W lipcu wierni spotkają się w Sanktuarium Matki Bożej Gaździny Podhala w Ludźmierzu, gdzie będą się modlić o Boże miłosierdzie dla świata i ocalenie przed skutkami zła, które zamykają drogę ku przyszłości.

Sierpniowe modlitwy połączone zostały z uroczystością Matki Bożej Kalwaryjskiej i rozpoczęciem tygodniowych obchodów odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi, którzy się tam zgromadzą, będą modlili się do Niepokalanego Serca Maryi o przemianę sumień i umiejętność rozpoznawania dobra i zła. Modlitwa o pokój na świecie i sprawiedliwość w życiu społecznym, narodowym i międzynarodowym odbędzie się 13 września w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin w Makowie Podhalańskim.

Fatimskie pielgrzymowanie wiernych archidiecezji krakowskiej zakończy się w październiku w zakopiańskim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach zawierzeniem świata, ludzkości i Ojczyzny Matce Chrystusa.