Kraków: czy Boga interesują nasze pieniądze? – konferencja „Biblia o finansach”

Czy Boga interesują nasze pieniądze? Co to znaczy być wiernym zarządcą? Czy trzeba płacić dziesięcinę? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas konferencji „Biblia o finansach”, która odbyła się w Domus Mater w Krakowie. Organizatorem wydarzenia była Edukacja Finansowa CROWN.

16 września w Krakowie odbyła się konferencja „Biblia o finansach”. Uczestnicy wzięli udział w wykładach m.in. z zakresu odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi i prowadzenia domowego budżetu. Wysłuchali także kilku świadectw osób, które przeszły przez kurs finansowy.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, jak świadome zarządzanie finansami wpływa na emocje, zdrowie, relację z drugim człowiekiem oraz Bogiem. – W czasie takiego spotkania słuchacze otrzymują konkretne wskazówki na temat tego, jak wydawać pieniądze, jak je oszczędzać i jak uwolnić się od długu – mówi Artur Kalicki, jeden z liderów Edukacji Finansowej CROWN.

Podkreślił, że problemy finansowe wielu ludzi biorą się przede wszystkim z nieodpowiedzialnego zadłużania się, wynikającego m.in. z przyzwyczajenia do nadmiernie konsumpcyjnego stylu życia.

– Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie najczęściej mają problem z zadłużeniem. Na pewnym etapie popadli w długi i doświadczają zniewolenia finansowego, które ma ogromny wpływ na ich życie – dodał Kalicki.

Jak podkreślił w rozmowie z KAI, zadłużenie bardzo często staje się powodem rozpadu związków. – Ludzie nie mają odwagi do szczerej rozmowy ze współmałżonkiem. Boją się reakcji bliskich osób, dlatego próbują unikać tego tematu, uciekają się do kłamstw. Łatwo popaść w pułapkę – powiedział. Jak dodał, zniewolenie finansowe ma także negatywny wpływ na relacje z dziećmi. – Długi sprawiają, że rodzice, zamiast poświęcać czas dzieciom, szukają sposobów na załatanie finansowej dziury. Biorą nadgodziny, szukają dodatkowej pracy, co istotnie odbija się na relacjach rodzinnych – zaznaczył.

Jedno ze świadectw wygłosił Maciej Syrek wraz z żoną i trójką dzieci. Podzielił się m.in. decyzją o przekazywaniu dziesięciny. – Oboje z żoną myśleliśmy o tym niezależnie od siebie. Kiedy podzieliliśmy się swoimi pragnieniami, zdziwiliśmy się, że jesteśmy tak jednomyślni. Ja byłem święcie przekonany, że moja żona się nie zgodzi, a ona myślała, że ja się nie zgodzę. Tę jednomyślność nazywam takim „małym cudem”. Doświadczamy tego, że Pan Bóg bardzo wyraźnie pokazuje nam, komu powinniśmy przekazać te pieniądze, które przecież tak naprawdę są jego – mówił do zebranych.

Odnosząc się do swojego udziału w Kursie Finansowym CROWN podkreślił, że był to czas przełomowy. – Każdemu polecam ten kurs. Tam nastąpiła przemiana naszego życia. Grupa, w której byliśmy, była dla nas ogromnym wsparciem, także modlitewnym. Ponadto, omawialiśmy różne zagadnienia i tematy, dzieliliśmy się swoim doświadczeniem w zakresie finansów, pracy. To bardzo ważne doświadczenie – zakończył.

Edukacja Finansowa CROWN to działalność edukacyjna, która jest prowadzona zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Jej celem jest pomoc w zarządzaniu finansami. W czasie konferencji i kursów uczestnicy uczą się, jak kształtować nawyki dotyczące wydatków i oszczędności. Podręczniki EF CROWN posiadają imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Kolejna konferencja odbędzie się 23 września w Niepołomicach. Więcej informacji oraz zapisy: http://bibliaofinansach.pl