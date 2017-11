Kraków: dawna muzyka brytyjska zabrzmi podczas 15. edycji Festiwalu Misteria Paschalia

Gwiazdy muzyki dawnej, światowe premiery, dwa cykle koncertowe wypełnione muzyką renesansu i baroku – tak zapowiada się 15. edycja Festiwalu Misteria Paschalia – jednego z najbardziej rozpoznawalnych europejskich festiwali muzyki dawnej. Najbliższe wydarzenie, które odbędzie się w Wielkim Tygodniu między 26 marca a 2 kwietnia, poświęcone zostanie dawnej muzyce brytyjskiej.

Podczas festiwalu Misteria Paschalia zaprezentowane będą nowe linie programowe, premierowe międzynarodowe produkcje muzyczno-teatralne, wpisujące się w szczególną atmosferę Wielkiego Tygodnia.

– Nową koncepcję opartą o międzynarodową współpracę, koprodukcje i wspólnotę idei nierozerwalnie związanych przecież z muzyką i sztuką jej interpretacji, realizujemy już po raz drugi” – mówiła 7 listopada podczas konferencji prasowej Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest organizatorem wydarzenia. –W 2018 roku zaprezentujemy najwybitniejsze działa, które powstały na Wyspach Brytyjskich. Festiwal Misteria Paschalia przybliży nie tylko muzyczne dokonania Brytyjczyków, ale zaprezentuje także sieć kulturową łączącą regiony Europy czasów renesansu i baroku – podkreśliła.

Po tegorocznej edycji poświęconej dawnej muzyce francuskiej, w przyszłym roku zaprezentowane będą arcydzieła muzyki brytyjskiej w wykonaniu najsłynniejszych zespołów, dyrygentów i solistów z Wysp Brytyjskich oraz innych państw Europy. Do współpracy przy tworzeniu 15. edycji zaproszono Johna Butta, pochodzącego z Edynburga, wybitnego dyrygenta i muzykologa, specjalistę od dawnych praktyk wykonawczych i autora uznanych odczytań dzieł kompozytorów angielskich doby baroku.

– Ten festiwal daje nam szansę do odbycia niezwykłej podróży po Europie, dzięki muzyce, którą będziemy prezentować – mówił John Butt – Ta muzyka mimo swojej różnorodności podkreśla, to co dla nas najważniejsze, człowieczeństwo. Razem stworzyliśmy bogaty program, który zaprezentuje brytyjską muzykę napisaną przed końcem XVIII wieku. Jednocześnie odkrywamy przed słuchaczami jej połączenia z muzyką kontynentalnej części Europy, w szczególności z dziełami polskich kompozytorów doby baroku – zaznaczył Butt.

W programie ośmiodniowego festiwalu Misteria Paschalia znalazły się dwa cykle koncertowe z muzyką renesansu i baroku, na które złoży się 13 koncertów w najpiękniejszych krakowskich kościołach. Program zaprezentuje głównie brytyjską muzykę napisaną przed końcem XVIII wieku.

John Butt odwiedzi Kraków ze swym zespołem Dunedin Consort, by wystąpić podczas trzech festiwalowych wieczorów. W Wielki Poniedziałek szkoccy muzycy zainaugurują festiwal najsłynniejszym oratorium George’a Fredericka Handla – londyńską wersją „Mesjasza”.

W Niedzielę Wielkanocną w Centrum Kongresowym ICE Kraków zespół przedstawi swe premierowe odczytanie „Samsona”. W festiwalowym finale na scenie Sali Audytoryjnej ICE Kraków stanie jeden z najwybitniejszych brytyjskich tenorów – Ian Bostridge. Natomiast w Wielką Środę odbędzie się pierwsza z przygotowanych na Festiwal Misteria Paschalia światowych premier. Muzycy angielscy oraz Chór Capella Cracoviensis zaprezentują niezwykłą rekonstrukcję żałobnych nieszporów według staroangielskiej tradycji.

Z kolei w Wielki Piątek zabrzmi „Pasja wg św. Mateusza” Jana Sebastiana Bacha. Wykona ją jeden z najwybitniejszych brytyjskich zespołów – Orchestra of the Age of Enlightenment, którą poprowadzi, jednocześnie interpretując partię Ewangelisty, tenor Mark Padmore. Ten przejmujący koncert transmitowany będzie na antenie telewizji. Natomiast w Wielką Sobotę miłośnicy muzyki dawnej usłyszą Emmanuelle de Negri, Jakuba Józefa Orlińskiego, Jeffreya Thompsona i Victora Sicarda, partie chóralne wykona zaś Les Cris de Paris. Udramatyzowany koncert będzie jednocześnie polską premierą projektu.

Zaplanowano również tradycyjny wielkosobotni koncert w Kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce. W położonej 101 metrów pod ziemią solnej sali brytyjski consort wiol Phantasm wraz z wybitną lutnistką Elisabeth Kenny wykona „Lachrimae, or Seven Tears” Johna Dowlanda.

Motywem przewodnim drugiego festiwalowego cyklu zatytułowanego Lachrimae będzie elżbietańska melancholia. W ramach cyklu wystąpią m.in. Thomas Dunford z towarzyszeniem sopranistki Lei Desandre oraz Paul O’Dette z solowym recitalem. Dla miłośników muzyki dawnej zagra także gitarzysta Raphael Rogiński, który przedstawi swoją interpretację lutniowych renesansowych dzieł angielskich.

Misteria Paschalia to jeden z najważniejszych europejskich festiwali poświęconych muzyce renesansu i baroku. Jego formuła opiera się na prezentacji muzyki związanej z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą, wykonywanej przez uznanych mistrzów i najznamienitszych interpretatorów muzyki dawnej. Partnerami Festiwalu Misteria Paschalia w 2018 są: Program Drugi Polskiego Radia, telewizja Mezzo oraz British Council.

Wszystkie informacje na temat festiwalu i szczegółowy program na stronie www.misteriapaschalia.pl.