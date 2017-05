Kraków: do końca czerwca powstanie opracowanie ankiet młodych o Kościele

Do końca czerwca br. potrwa praca nad opracowaniem ankiet, które młodzież archidiecezji krakowskiej wypełniała w ramach przygotowań do synodu biskupów o młodzieży, zaplanowanego w Watykanie na październik 2018 roku. Ostatecznie napłynęło 5736 wypełnionych online kwestionariuszy.

Sformułowaniem ostatecznych wniosków z ankiety zajmuje się specjalnie powołany zespół pod kierownictwem Andrzeja Porębskiego, socjologa, członka Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. „Mamy do czynienia z ogromnym materiałem empirycznym, który wymaga czasu, by go dobrze opracować” – ocenił w rozmowie z KAI Porębski.

Wyniki ankiety mają pokazać, czym żyją dzisiaj młodzi ludzie, jak się czują w Kościele i jakie mają oczekiwania. Opracowanie posłuży biskupom podczas synodu.

Pomysłodawcami i twórcami ankiety są młodzi ludzie. Była ona skierowana do osób w wieku 16-29 lat. Jej wyniki stanowią bazę do opracowania „raportu dodatkowego” do formularzy, które wystosowała Stolica Apostolska do duszpasterzy pracujących z młodymi ludźmi na całym świecie.

Ankieta została opracowana przez kilkadziesiąt osób z różnych środowisk. Zawierała 37 pytań oraz część opisową. Została podzielona na trzy główne bloki, obejmujące: doświadczenie młodych w Kościele, pytania związane z powołaniem oraz dotyczące środowisk, w jakich żyją młodzi ludzie. Ujęto w niej także zagadnienia dotyczące formacji w różnych grupach parafialnych i formacyjnych.

Obrady 15. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów zaplanowano na październik 2018 roku w Watykanie. Jego temat: „Młodzież, wiara i powołanie” stanowić ma kontynuację dwóch kolejnych zgromadzeń synodalnych nt. rodziny, które odbyły się w 2014 i 2015 roku. Tym razem ojcowie synodalni omówią zagadnienie opieki duszpasterskiej nad młodym pokoleniem.