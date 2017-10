Kraków: Ekumeniczny Maraton Biblijny w centrum miasta

W Krakowie odbył się dziewiąty Ekumeniczny Maraton Biblijny. Od niedzielnego wieczora przez 24 godziny w kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym wierni czytali na głos Pismo Święte.

Miejsce to nie było przypadkowe – w tej świątyni odbyła się pierwsza edycja wydarzenia. „Według tradycji także, w tym miejscu święty Wojciech, jeszcze przed podziałem chrześcijan związanym z Reformacją, głosił ówczesnym krakowianom Ewangelię. I dlatego zwiastowanie Dobrej Nowiny tutaj ma wymiar symboliczny” – wyjaśnił ks. Łukasz Kamykowski, referent ds. ekumenizmu archidiecezji krakowskiej i współorganizator spotkania.

Jak podkreślił duchowny, czytanie Pisma Świętego to dobra przestrzeń do tego, by odzyskiwać zatraconą jedność między chrześcijanami. „To na pewno punkt wyjścia, który pokazuje ile nas łączy oraz uczy, że możemy podjąć różne wspólne działania, także związane wprost z naszym przeżywaniem wiary” – dodał.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu wskazywały, że słowo Boże jest w rozwoju duchowym czymś podstawowym. „Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Boga. Nie można budować relacji z kimś, kogo się nie zna. Mamy żyć prawdami Ewangelii – nie poznamy ich dobrze inaczej niż przez słowo Boga, które On do nas kieruje” – przyznał kleryk Paweł. Dodał, że publiczne czytanie Pisma Świętego powoduje, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą się zetknąć z Dobrą Nowiną i stanowi to wyjątkowe świadectwo wiary.

Nie wszyscy obecni wzięli udział w odczytywaniu Pisma Świętego – niektórzy tylko słuchali. „Nie mam odwagi do publicznych wystąpień, ale przyszłam, by odetchnąć. Słuchanie słowa Bożego przynosi mi ukojenie i odpoczynek od zgiełku codzienności. To ukojenie jest jeszcze większe, jeśli to, co mówi Pan Bóg rozważamy we wspólnocie, jak tu” – powiedziała z kolei pani Agnieszka.

Jak ocenił ks. Kamykowski osoby, które choć raz przyszły na Ekumeniczny Maraton Biblijny, zawsze na niego powracają. „Słowo Boże jest przede wszystkim do głoszenia i opowiadania. Pismo Święte to jedna wielka narracja o Bożych działaniach. Można je i trzeba rozważać w sercu, ale warto usłyszeć siebie głoszącego sprawy Boże. To zmienia, bo stajemy się głosem, który inni mogą usłyszeć i uczymy się wynikającej z tego odpowiedzialności” – podsumował kapłan.

Tematem przewodnim wydarzenia były słowa z Księgi Proroka Ezechiela: „Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze”. Ekumeniczny Maraton Biblijny zorganizowało: Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.