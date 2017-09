Kraków: Europejskie Dni Dziedzictwa w opactwie benedyktynów w Tyńcu

Bezpłatne zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem, „Genius loci”, czyli spacer z historią wokół wzgórza klasztornego, Quest „Wyprawa odkrywców” wzdłuż Wisły dla rodzin z dziećmi, podchody dla dużych i małych oraz warsztaty tworzenia koronek klockowych – to tylko niektóre wydarzenia przygotowane przez opactwo benedyktynów w Tyńcu w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa, które we wrześniu odbędą się w Krakowie. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

– Opactwo tynieckie położne na skalistym wzgórzu nad Wisłą u progu Bramy Krakowskiej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego jest żywym przykładem, iż tzw. „genius loci” miejsca nie tworzy tylko sam obiekt, ale całe jego otoczenie, krajobraz, który łączy dziedzictwo kulturowe z naturalnym – podkreślają organizatorzy. – W Roku Rzeki Wisły zwracamy szczególną uwagę na otoczenie klasztoru i wyjątkowo bogate dziedzictwo krajobrazu tego miejsca – naturalne i kulturalne: skały Bramy Krakowskiej, jaskinie, przełom Wisły, pozostałości osad archeologiczne, grodzisko Konrada Mazowieckiego, sztolnia – dodają.

Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w Krakowie w dniach 9 i 10 września oraz 16 i 17 września.

Z tej okazji w opactwie benedyktynów w Tyńcu zaplanowano wiele wydarzeń dla najmłodszych i ich rodziców oraz dla osób starszych. Odwiedzający będą mogli m.in. bezpłatnie zwiedzać klasztor z przewodnikiem, zaplanowano także spacer z historią wokół wzgórza klasztornego.

Odbędzie się także Quest „Wyprawa odkrywców” wzdłuż Wisły wykorzystujący przeprawę Piekary-Tyniec, a także warsztaty tworzenia koronek klockowych. Rodziny z dziećmi będą mogły uczestniczyć w podchodach wokół klasztoru. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w Liturgii Godzin, konwentualnej Mszy św. z udziałem wspólnoty mnichów oraz w nabożeństwie z chorałem gregoriańskim.

Opactwo benedyktynów w Tyńcu jest najstarszym, założonym w połowie XI w., istniejącym w Polsce klasztorem, co sprawia, że tym samym jest wyjątkowym świadkiem długiej oraz burzliwej historii Polski.

Najstarsze zachowane części klasztoru pochodzą z przełomu XI/XII w. Opactwo od wieków pełni rolę ważnego ośrodka działalności misyjnej, życia liturgicznego i kulturalnego. Związane jest także z istotnymi wydarzeniami politycznymi oraz postaciami historycznymi.

Klasztor w Tyńcu w marcu br. znalazł się wśród zabytków wpisanych na listę Pomników Historii.

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. Jest to projekt społeczno-edukacyjny, w którym uczestniczą wszystkie państwa członkowskie.

Głównym celem EDD jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady i wystawy skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków.