Kraków: Forum Inicjatyw Papieskich apeluje do władz o utworzenie narodowego programu utrwalania dziedzictwa Jana Pawła II

O aktywne włączenie się w obchody 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II apeluje Forum Inicjatyw Papieskich, które 30 marca zakończyło w Krakowie dwudniowe spotkanie. Uroczyste podpisanie apelu do Prezydenta RP, parlamentu, rządu i samorządów odbyło się w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

„Wielkość pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka stanowi skarb, który nieustannie wzbogaca pokolenia Polaków. Okazją do ponownego odkrycia i ukazania tego skarbu będzie 100. rocznica urodzin Ojca Świętego, która przypada w 2020 roku. Dlatego apelujemy do Prezydenta RP, Parlamentu, Rządu i władz samorządowych o aktywne włączenie się w te obchody i umocnienie etosu Jana Pawła II” – czytamy w przesłaniu podpisanym przez kard. Stanisława Dziwisza oraz przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się w Polsce utrwalaniem dziedzictwa Jana Pawła II.

Sygnatariusze apelu wnioskują o utworzenie trzyletniego narodowego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce i na świecie oraz o wdrożenie programu operacyjnego umożliwiającego realizację działań instytucji, które zajmują się upowszechnianiem dziedzictwa Jana Pawła II. „Kulminacją tych działań niech będą oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Poddajemy także pod rozwagę uczynienie z daty 16 października oficjalnego święta narodowego oraz ustanowienia odznaczenia – orderu św. Jana Pawła II” – apelują.

Wezwanie skierowane zostało również do władz samorządowych w całej Polsce, do instytucji pozarządowych, społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. „Niech nie zabraknie „żywych pomników” poświęconych Janowi Pawłowi II, a inicjatywy jemu dedykowane cieszą się szczególną opieką władz. Apelujemy wreszcie do wszystkich instytucji. W żadnym programie wychowawczym kształtującym młode pokolenie Polaków, nie powinno zabraknąć odniesienia do nauczania naszego wielkiego rodaka” – podkreślają uczestnicy Forum.

Podczas spotkania kard. Stanisław Dziwisz został poproszony o objęcie patronatem honorowym inicjatyw związanych z obchodami 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. „Obejmuję ten patronat jako wielki przywilej, ale także w poczuciu obowiązku za utrwalanie pamięci o tym, któremu służyłem prawie 40 lat. Traktuję to jako wypełnienie jego testamentu” – mówił dawny sekretarz osobisty świętego papieża.

Kard. Dziwisz wyraził radość z faktu, że inicjatyw upamiętniających Jana Pawła II jest w Polsce coraz więcej. „Jesteście dowodem na to, że pamięć o nim jest wciąż żywa i wzrasta” – mówił metropolita senior archidiecezji krakowskiej. Według niego, potrzebne jest sięganie do wciąż aktualnego nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza w dziedzinie małżeństwa i rodziny. Dodał także, że w obecnej sytuacji sporów i konfliktów warto sięgać do tekstów papieskich, zwłaszcza tych, które papież-Polak kierował do rodaków w czasie swoich pielgrzymek. „Tam jest wszystko. Tam jest odpowiedź na każde zagadnienie i wszystkie trudności, jakie przeżywamy” – przekonywał. Hierarcha zaproponował stworzenie grupy studyjnej, małego grona osób kompetentnych, które będą wypracowywały treści potrzebne do rozwoju refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II.

Były sekretarz Jana Pawła II mówił także, że jego przesłanie jest uniwersalne, bliskie nie tylko Polakom. „Jest to papież na dzisiejsze czasy. Jego spuścizna może pomóc ludziom odnaleźć trwałe wartości w życiu” – podkreślał. Według kard. Dziwisza cenne jest nie tylko utrwalanie doktryny Jana Pawła II, ale również pielęgnowanie pamięci o jego niezwykłej osobowości i charyzmie duszpasterskiej, dzięki której przyciągał ludzi do Jezusa Chrystusa.