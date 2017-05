Kraków: gala finałowa Dominikańskiego Festiwalu Filmowego „Slavangard”

W sobotę wieczorem w krakowskim Kinie Kijów odbyła się gala finałowa Dominikańskiego Festiwalu Filmowego „Slavangard”. W czasie jej trwania 11 z blisko 100 krótkometrażowych filmów nadesłanych na konkurs rywalizowało ze sobą m.in. w kategorii najlepszy film czy o nagrodę publiczności.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, jest ono przestrzenią dla twórczości. „Dla tych wszystkich, którzy chcą dać z siebie dużo. Chcą zrobić coś nowego. Ale nie ma twórców bez odbiorców. Naszą rolą jest ‚zbicie sceny’ dla tych, którzy chcą na niej wystąpić” – powiedział O. Janusz Pyda OP, opiekun festiwalu.

Dodał, że istotne jest także to, że nadsyłane materiały powstają z udziałem wielu osób. „Chcemy proponować ludziom, by się razem spotkali, by coś wspólnie ze sobą zrobili. I tak odbieramy misję ‚Slavangard-u'” – opisał.

Tegoroczne hasło festiwalu – „Siła przebicia” – nawiązywało do jednej z książek o. Tomasza Pawłowskiego OP, założyciela krakowskiej „Beczki”. I to właśnie takie zagadnienie poruszało 11 filmów, które zakwalifikowano do gali finałowej.

Najlepszym filmem został „Czwarty pokój” w reżyserii Pawła Woźniaka. Jego twórca otrzymał w nagrodę 5 tys. zł. Materiał został również nagrodzony w kategorii najlepszy scenariusz. „Inspiracją naszego filmu była książka ‚Twierdza wewnętrzna’ związana ze św. Teresą. Słowem-kluczem jest w nim ‚upokorzenie’ – ukazujemy, że trzeba go przyjąć jako coś, co raduje naszą duszę” – opisał grający główną rolę Krzysztof Stanio.

Nagrodę publiczności otrzymało nagranie „Mów mi Rico” Szymona Piegzy. Film uhonorowano także za najlepsze przedstawienie hasła wydarzenia. Organizatorzy wyróżnili również dzieło „My” autorstwa Anny Nykiel za przedstawienie istotnych walorów – roli rodziny i tradycyjnych wartości.

Najlepszym aktorem został Sebastian Figat, a aktorką Katarzyna Zawiślak-Dolny. Z kolei film „7 aniołów” stanął na podium dwukrotnie – w kategorii najlepszy montaż oraz muzyka i dźwięk. Za najlepsze zdjęcia wyróżniono Łukasza Klimczaka z materiału „Pojedynek”.

Pierwszy raz w 11-letniej historii festiwalu przeprowadzono także konkurs fotograficzny. W kategorii kultura i ludzie główną nagrodę zdobył Bartłomiej Krężołek, a w kategorii środowisko – Magdalena Kuza. Za najlepszy reportaż uznano serię zdjęć wykonanych przez Katarzynę Żabicką.

Poza konkursem filmowym i fotograficznym uczestnicy festiwalu mogli też wziąć udział w warsztatach m.in. z audiodeskrypcji, pantomimy czy aktorskich. Codziennie odprawiana była również Msza św. Na wczorajszej gali ogłoszono temat przewodni przyszłorocznego konkursu – będą nim słowa: „Oto człowiek”.