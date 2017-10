Kraków: gra miejska na 90-lecie duszpasterstwa akademickiego przy Kolegiacie św. Anny

„Pamiętaj, że żyjesz!” – pod takim hasłem na terenie Krakowa odbyła się 19 października gra miejska, którą zorganizowali studenci z Duszpasterstwa Akademickiego przy Kolegiacie św. Anny. Świętuje ono 90-lecie powstania. Celem zabawy było zwrócenie uwagi uczestników na to, co jest dla nich ważne, a co najważniejsze? Jak żyć z pasją i co kryje w sobie słowo „wspólnota”? W grze uczestniczyło kilkanaście drużyn dzieci oraz studentów.

Zdaniem organizatorów wydarzenia, gra to wyprawa dająca okazję do prawdziwych spotkań. – To zabawa łączącą refleksję z rywalizacją, pomagająca dostrzec głębię codzienności. Cykl zadań czekających na drużyny w kolejnych punktach zlokalizowanych w centrum Krakowa to pewna opowieść, w której uczestnicy grali główne role – przyznają organizatorzy. Celem gry było zaprezentowanie, czym jest duszpasterstwo akademickie, jak działa i jakie wartości są ważne dla osób, które do niego przychodzą.

Uczestnicy gry otrzymali mapę centrum Krakowa, na której zaznaczono sześć punktów, do których musieli udać się całą drużyną. W każdym z tych miejsc czekali na nich studenci z duszpasterstwa, od których otrzymywali hasło potrzebne do kontynuowania gry i wskazówki, jak wykonywać poszczególne zadania. Młodzi ludzie prezentowali także uczestnikom historię duszpasterstwa oraz miejsc, które ściśle wiążą się ze wspólnotą.

Wśród zadań było rozważanie fragmentów Ewangelii, ale nie zabrakło też zadań bardziej przyziemnych, z którymi musieli się zmierzyć, takich jak wymiana dętki do roweru. – Chodzi o to, abyśmy połączyli wiedzę o tym, czym jest duszpasterstwo i głębsze wartości z życiem codziennym. Żeby młodzi ludzie te wartości mogli odkryć w codzienności – wyjaśniała Aleksandra Korońska, koordynatorka gry z duszpasterstwa akademickiego przy Kolegiacie św. Anny.

Uczestnicy musieli też m. in. wyjść na Wieżę mariacką, odwiedzić miejsca spotkań członków duszpasterstwa oraz kościoła św. Wojciecha, gdzie młodzi zapoznali się z ideą Kościoła Domowego, w którym pomagają studenci.

Wśród uczestników gry były dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie. – Nie mogło nas tutaj zabraknąć. Patronem naszej szkoły jest św. Jan z Kęt, więc to do czegoś zobowiązuje, jest to wyzwanie i zadanie – mówił ks. Mateusz Wójcik, katecheta i członek drużyny.

– Zdecydowałem się zaprosić dzieci do udziału w tej grze, gdyż znam ich zaangażowanie i mądrość. Wiedziałem, że sobie świetnie poradzą. Chodzi o to, żeby się wspólnie pobawić. Nie traktujemy jej jako wielkiej rywalizacji, to nie jest naszym celem. Chcemy pogłębić wiarę, doświadczyć czegoś nowego – powiedział.

Do gry zgłosiło się kilkanaście drużyn, wśród których były dzieci ze szkół podstawowych, jak również krakowscy studenci. Wydarzenie stanowiło część obchodów jubileuszu 90-lecia Duszpasterstwa Akademickiego przy kolegiacie św. Anny w Krakowie.

W ramach wydarzeń rocznicowych w najbliższą sobotę odbędzie się sympozjum pt. „Czy Kościół jest nadzieją młodych?”, a zwieńczeniem jubileuszu będzie Msza św., którą w niedzielę odprawi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.