Kraków: inauguracja 99. roku akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej

Powołaniem całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej jest służba – powiedział kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w kolegiacie św. Anny w Krakowie, inaugurującej 99. rok akademicki tej uczelni. Profesorom i studentom AGH życzył „odwagi i wytrwałości w twórczym kontynuowaniu tej odpowiedzialnej i szlachetnej misji”.

Kard. Dziwisz mówił w homilii, że Jezus proponuje podjęcie w życiu drogi ofiarnej miłości i uczynienia z niego daru dla Boga i dla bliźnich. Podkreślał, że dojrzała miłość przyjmuje zawsze kształt służby, odpowiedzialności za drugiego człowieka i za wspólnotę.

„Powołaniem całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej jest służba” – zaznaczył hierarcha. Ta służba, według niego, podejmowana jest przez pracowników naukowych w ich trudzie szukania prawdy, poznania świata, aby służył człowiekowi. Służbę podejmują również profesorowie i wykładowcy, którzy zdobytą wiedzą dzielą się ze studentami. Do służby powołana jest administracja uczelni, dzięki której wielotysięczna społeczność uczelni może sprawnie funkcjonować.

„I wreszcie służbę podejmują studenci, zdobywający wiedzę, kształtujący swoje umysły i serca podczas studiów, aby następnie swoją kompetentną pracą wnosić wkład w codzienne życie społeczeństwa i narodu” – dodał kaznodzieja.

Wieloletni sekretarz papieża Polaka przypomniał, że Karol Wojtyła – Jan Paweł II żył sprawami uniwersytetów i wyższych uczelni, a w środowisku krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej miał wielu przyjaciół. „Ojciec Święty wielokrotnie zabierał głos na temat spraw świata nauki i dydaktyki, dostarczając wielu impulsów i inspiracji zaangażowanym bezpośrednio w ten obszar ludzkiej aktywności i służby” – mówił kard. Dziwisz.

Przypomniał, że Jan Paweł II „kierował spojrzenie dalej i głębiej” i stawiał zasadnicze pytania, dotykające najważniejszych spraw człowieka, jego egzystencji na ziemi. Powołując się na encyklikę „Fides et ratio”, kardynał wyjaśniał, że wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek mocno odczuwa w swoim sercu. „Od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu” – mówił, cytując Jana Pawła II.

Zauważył też, że Kościół podejmuje służbę prawdzie i – ponownie przywołując encyklikę – podkreślił, że jest to misja, która „włącza społeczność wierzących we wspólny wysiłek, jaki podejmuje ludzkość, aby dotrzeć do prawdy”, a zarazem zobowiązuje do tego, by „głosiła innym zdobytą wiedzę, zachowując wszakże świadomość, że każda odkryta prawda jest zawsze tylko etapem drogi ku pełnej prawdzie”.

„Rozpoczynając nowy rok akademicki, pochylmy się nad tymi słowami. Niech one nam pomagają w codziennym trudzie szukania prawdy i pomagania innym, by tę prawdę znaleźli i by ona przynosiła obfite owoce” – zaapelował były metropolita krakowski.

„Akademia Górniczo-Hutnicza ze swą stuletnią historią i nieprzeciętnymi osiągnięciami wpisała się na trwałe w pejzaż polskiego i krakowskiego życia intelektualnego i duchowego. Uczelnia cieszy się zasłużoną renomą w Polsce i poza jej granicami, wnosi poważny wkład w życie gospodarcze i społeczne naszej Ojczyzny, a dzięki ofiarnej pracy swoich kompetentnych pracowników zdobyła sobie markę wysokiej jakości” – mówił kard. Dziwisz, wyrażając radość, że co roku tysiące młodych ludzi pragną w murach tej uczelni, w salach i laboratoriach spełniać swoje marzenia.

„Życzę całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej odwagi i wytrwałości w twórczym kontynuowaniu odpowiedzialnej i szlachetnej misji służby prawdzie” – zakończył kaznodzieja.

Po Mszy św. odbył się pochód profesorów, pracowników i studentów AGH oraz uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego immatrykulowano studentów pierwszego roku. Społeczność akademicka wysłuchała również wykładu inauguracyjnego prof. Tadeusza Gadacza pt. „Uniwersytet w czasach bezmyślności”.