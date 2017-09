Kraków: inauguracja Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych

Czy masz w sobie Słowo i czy rozeznajesz w sobie pragnienie, żeby się tym Słowem dzielić – to dwie predyspozycje, które formują wychowawców – powiedział abp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. inaugurującej 25 września VIII edycję Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. – Kiedy mam Słowo zatrzymane w sercu, to ono jest moim sposobem myślenia, modlitwy i sposobem rozeznawania rzeczywistości – podkreślił hierarcha.

Abp Grzegorz Ryś mówił do wychowawców zgromadzonych w salwatoriańskim CFD, że niezależnie od tego jaki będą mieć program nauczania, to szkoła będzie miała swoją dynamikę, którą wyznacza Słowo Boga.

– Zawsze poruszamy się w środku tego Słowa. Każde wydarzenie w wierze jest prowadzone ostatecznie przez Jezusa i to właśnie w taki konkretny sposób – podkreślił.

Zdaniem arcybiskupa, poprzez odczytaną dziś Ewangelię Chrystus pyta o dwie predyspozycje tych, którzy formują innych i mają być dla nich wychowawcami. – Pierwsza predyspozycja, o którą pyta, to czy mamy w sobie Słowo? – wyjaśnił abp Ryś.

Według niego, Słowo ma w sobie ktoś, kto je sobie zatrzymał w sercu. – Kiedy mam Słowo zatrzymane w sercu, to ono jest moim sposobem myślenia, modlitwy i sposobem rozeznawania rzeczywistości. Mam w sobie Słowo, chcę je mieć, ciągle nowe, ciągle świeże i aktualne – tłumaczył kaznodzieja.

Zdaniem abp. Rysia, jest to także definicja człowieka wierzącego. – Człowiek wierzący to człowiek, który jest odniesiony do Słowa, jest na nim skupiony, próbuje znaleźć na to Słowo odpowiedź i ono go też uruchamia – powiedział nowy metropolita łódzki.

Abp Ryś wyjaśnił, że drugie pytanie Chrystusa brzmi: czy rozeznajesz w sobie pragnienie, żeby się tym Słowem dzielić. – Czy rozeznajesz w sobie to pragnienie i tę gotowość oraz przynaglenie Ducha Świętego – pytał hierarcha.

Ocenił, że chociaż wydaje się to oczywiste, nie jest takie. Jako przykład podał osoby, które uczestniczą we wszystkich kursach dla liderów czy nowej ewangelizacji, ale nie chcą dzielić się tym, czego się dowiedziały. – Trzeba przejść od przyjmowania do dzielenia się Słowem, wtedy czasem pojawia się jakiś strach i blokada – zaznaczył. – Jezus mówi, że to znak, że w tobie nie ma jeszcze Słowa – dodał arcybiskup.

– Nikt nie zapala światła po to, aby je postawić pod łóżkiem. To przynaglenie, którego doświadczasz od środka jest na tyle mocne, że ono pozwala przełamać strach i wstyd – powiedział. – To ważne, aby rozeznawać w sobie to wezwanie od Ducha Świętego, to przynaglenie do podzielenia się tym, co otrzymałem – zwrócił uwagę abp Ryś.

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowana jest przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Patronat nad nią sprawuje Komisja ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. W tym roku rozpoczęła się ósma edycja szkoły.

Dwuletnią formację rozpoczęło 80 wychowawców ze środowisk diecezjalnych i zakonnych. Uczestnicy Szkoły pochodzą nie tylko z Polski, ale także z Białorusi i Ukrainy, Austrii, Czech i Węgier.