Kraków: inicjatywa „100 dni modlitwy różańcowej”

W Krakowie trwa akcja „100 dni modlitwy różańcowej”. Inicjatywa ma na celu duchowe przygotowanie do obchodów 100. rocznicy objawień w Fatimie.

Modlitwa odbywa się w kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie. „Codziennie o godz. 19:15 odmawiamy różaniec. Przed Najświętszym Sakramentem i figurą Matki Bożej z Fatimy wspólnie rozważamy część różańca przypadającą na dany dzień tygodnia” – opisuje Henryk Kuczaj z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, który wraz z żoną Martą koordynuje wydarzenie.

Organizatorzy spotkań mają nadzieję, że do modlitwy włączą się zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i przyjezdni. „Zapraszamy przedstawicieli wspólnot, środowisk i grup społecznych, których przecież w Krakowie nie brakuje. Osoby, które nie będą mogły przyjść do kościoła św. Wojciecha, prosimy aby łączyły się duchowo i odmawiały w tym czasie z nami różaniec” – zachęca Henryk Kuczaj.

Jak podkreśla Marta Kuczaj powodów do modlitwy nie brakuje. „Wynagradzanie za znieważanie Niepokalanego Serca Maryi i obojętność na Bożą miłość, dziękczynienie za łaski otrzymane od Boga przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej, prośba o świętość małżeństw i rodzin, moralną odnowę Krakowa, jedność w Ojczyźnie oraz prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci – wymienia.

Specjalnymi intencjami akcji będzie także modlitwa za nowego metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego oraz podziękowanie Maryi za ocalenie życia św. Jana Pawła II w zamachu 13 maja 1981 r.

„Warto się włączyć w modlitwę różańcową, bo prosi nas o to Matka Boża, a jej trzeba zaufać i trzeba jej słuchać. Tuż przed 100. rocznicą objawień fatimskich jest to wyjątkowa przestrzeń, by tych, którzy się nie modlą zaprosić do takiej modlitwy, tych, którzy się modlą rzadko poprosić o częstszą modlitwę, oraz by Ci, którzy modlą się na co dzień poczuli moc wspólnoty” – przyznaje Marta Kuczaj.

Osoby, które chciałyby poprowadzić modlitwę w wybranym przez siebie dniu proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 664 243 829.

Organizatorami inicjatywy „100 dni modlitwy różańcowej” są: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, rektor kościoła Św. Wojciecha w Krakowie i Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem.