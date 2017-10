Kraków: jezuicka Akademia Ignatianum zainaugurowała nowy rok akademicki

Prawdziwa mądrość polega na postawieniu Boga w centrum naszej egzystencji – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. inaugurującej kolejny rok akademicki Akademii Ignatianum w Krakowie. Profesorowie i studenci jezuickiej uczelni tradycyjnie rozpoczynają nowy rok nauki w pierwszy piątek października w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nawiązując do fragmentu Ewangelii, w którym Jezus dziękuje Ojcu, „że zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom”, kard. Dziwisz wyjaśniał, że Bogu nie chodzi o to, byśmy byli ignorantami, byśmy nie zdobywali wiedzy i nie poznawali otaczającej nas rzeczywistości, bo On sam obdarzył człowieka inteligencją i polecił mu, by czynił sobie ziemię poddaną. „Dziś, pomimo wszystkich trudnych spraw w dziejach człowieka na ziemi, możemy dziękować Bogu za olbrzymi postęp, jaki się dokonał w czynieniu ziemi poddanej człowiekowi” – zauważył hierarcha i podkreślił, że Jezusowi zależy na tym, by człowiek zdobywał prawdziwą mądrość, którą jest „otwarcie się na Boga, przyjęcie Go jako naszego Stwórcę, Zbawiciela i Pana, postawienie Go w centrum naszej egzystencji”. „I nie chodzi o Boga anonimowego, ale Boga, którego twarzą jest twarz Jezusa Chrystusa. Chodzi o Boga, którego imieniem jest miłość” – dodał.

Kaznodzieja odwołał się do I Listu św. Jana, porównując go do zwięzłego, logicznego wykładu na temat najważniejszych spraw, prowadzonego przez wytrawnego profesora. „Odczytujemy z tych słów ważną informację: prawdziwą wiedzę, również poznanie Boga, zdobywamy na drodze miłości. To jest właściwy poziom poznania najważniejszych spraw” – komentował, uzasadniając, że dopiero kochając, „mamy wgląd w najgłębszy nurt otaczającej nas rzeczywistości, powołanej do istnienia przez Boga, który jest miłością i stwarzającego świat oraz człowieka z miłości”.

„Miłość ma wiele imion i barw. Jedną z nich jest poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi, a przez to budowanie świata bardziej ludzkiego, bardziej pięknego, a przez to bardziej Bożego” – kontynuował osobisty sekretarz Jana Pawła II i podkreślał, że taka jest misja wyższych uczelni – „środowisk ludzi, którzy kierują się pasją zdobywania prawdy o otaczającym nas świecie, o człowieku, również najgłębszej prawdy o Bogu, a także dzielenia się zdobytą prawdą z innymi, by życie człowieka na ziemi stawało się bardziej sensowne, by zdobywał on sobie ziemię zadaną mu przez Stwórcę”.

Według niego, służba środowisk naukowych polega na trudzie poszukiwania i zdobywania prawdy oraz dzielenia się nią. „Dla młodych rok akademicki to wielka szansa uprzywilejowanego uczestnictwa w tym procesie poznawania prawdy, zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności, by następnie służyć innym” – dodał kardynał, wyrażając nadzieję, że ta wzajemna wymiana w posłudze myślenia zaowocuje dla dobra wszystkich. Na koniec kard. Dziwisz podziękował jezuitom za trud prowadzenia uczelni, która „wnosi swój specyficzny wkład w obecność Kościoła w świecie nauki i kultury”.

Po Mszy św. odbyła się uroczystość inauguracyjna w Auli Wielkiej im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ. W nowym roku akademickim naukę na Ignatianum rozpoczęło ponad 800 studentów pierwszego roku obu wydziałów: pedagogicznego i filozoficznego.

Akademia Ignatianum jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie. Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika, nauki o polityce. Wydział Filozoficzny może nadawać stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na obu wydziałach w Krakowie są prowadzone także studia doktoranckie. Nazwa uczelni została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów, św. Ignacego z Loyoli.