Kraków: kabareciarz Mateusz Banaszkiewicz opowiadał o wierze podczas spotkania „Ich Areopag Wiary”

O swojej wierze, latach spędzonych w zakonie, o pasji, rodzinie i życiu codziennym mówił Mateusz Banaszkiewicz, satyryk, członek Kabaretu Młodych Panów, podczas spotkania „Ich Areopag Wiary”, które odbyło się 25 października wieczorem w Krakowie.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu krakowskich kleryków i studentów dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, obejmującego cykl spotkań ze znanymi ludźmi. W trakcie spotkania zaproszeni goście opowiadają o swoim doświadczeniu wiary i kierowaniu się w życiu zawodowym wartościami chrześcijańskimi.

W trakcie spotkania Mateusz Banaszkiewicz opowiadał historię swojego życia. Jako mały chłopiec chciał zostać piłkarzem, ale już w liceum zaczęły interesować go wystąpienia estradowe. Wtedy też utrzymywał kontakt z zakonem salwatorianów, z ich ośrodkiem powołań, uczestniczył w dniach skupienia, rekolekcjach i obozach wakacyjnych. Chciał studiować dziennikarstwo i z tym zawodem wiązał swoją przyszłość. „Podczas podróży pociągiem z Warszawy, kiedy złożyłem dokumenty na studia, przyszły myśli, aby pójść drogą zakonną. Zabrałem dokumenty z dziennikarstwa i pojechałem do Krakowa, do salwatorianów i złożyłem papiery. Ten zakon był mi najbliższy, miał ducha apostolskiego, a ja chciałem być misjonarzem” – opowiadał Mateusz Banaszkiewicz.

Jak dodał, w zakonie spędził niecałe dwa lata, które z perspektywy czasu, były jednymi z najważniejszych w jego życiu. – Nowicjat zweryfikował moje plany, ale też ugruntował mnie jako świadomego chrześcijanina. Postanowiłem wystąpić z zakonu, ponieważ rozeznałem swoje miejsce w życiu. O to też prosiłem Pana Boga, o to, by pomógł mi rozeznać – mówił artysta. – Okazało się, że podjąłem słuszną decyzję. Dziś mam wspaniałą żonę i dzieci i jestem blisko Boga” – wyznał.- Ten czas w zakonie bardzo pomógł mi uporządkować swoje życie, wyciszyć się – powiedział, dodając, że jego zdaniem ważne jest, aby zawsze być prawdziwym w tym, co się robi.

Pytany o to czy trudno w dzisiejszych czasach być osobą wierzącą odpowiedział, że nigdy nie wstydzi się tego, że jest katolikiem i nie ukrywa swojej wiary. – Nie wstydzę się tego, że wierzę w Boga. Mimo, że kabaret to inna strona życia, nie przeszkadza to w niczym, aby codzienne życie przeżywać właśnie w wierze i codziennie świadczyć o Bogu – podkreślił.

„Ich Areopag Wiary” to cykl spotkań ze znanymi osobami, które w swojej pracy zawodowej kierują się zasadami i wartościami chrześcijańskimi.

Organizatorami wydarzenia są: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Świętej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt obejmuje cykl spotkań ze znanymi ludźmi poświęcony ich doświadczeniu dzielenia się wiarą. To świadectwa życia katolików świeckich (dziennikarzy, aktorów, sportowców, polityków, naukowców, działaczy społecznych).

Spotkania rozpoczęły się w 2013 r. i trwają do dziś. W każdym roku akademickim odbywają się 4-5 spotkania. Każde z nich ma charakter „wywiadu rzeki” przeprowadzonego przez studenta świeckiego i kleryka. Dotychczas odbyły się już spotkania, m. in z aktorką Katarzyną Łaniewską, dziennikarzem Krzysztofem Ziemcem, prawnikiem prof. Andrzejem Zollem, politykiem Markiem Jurkiem, dziennikarką Brygidą Grysiak i Muńkiem Staszczykiem z zespołu T.love.